Avtorji:
D.K., STA

Nedelja,
7. 12. 2025,
19.02

Osveženo pred

12 minut

Nedelja, 7. 12. 2025, 19.02

12 minut

Za osumljenca strelskega napada na Hrvaškem odrejen pripor

Avtorji:
D.K., STA

Iskalna akcija osumljenca za streljanje na ženski v hrvaškem Medžimurju | Foto PU Murska Sobota

Foto: PU Murska Sobota

Policisti Policijske uprave (PU) Murska sobota so danes k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Murski Soboti privedli 40-letnega moškega, ki naj bi v strelskem napadu v Medžimurju na Hrvaškem ubil eno žensko in eno hudo poškodoval. Preiskovalni sodnik je za osumljenca odredil pripor, so sporočili s PU Murska Sobota.

Policisti so osumljenca k preiskovalnemu sodniku pripeljali na podlagi evropskega naloga za prijetje in privedbo, so pojasnili. O postopku izročitve osumljenca hrvaškim oblastem bo tako po navedbah policije odločal preiskovalni sodnik okrožnega sodišča.

Moški je osumljen, da je v Murskem Središću ob slovensko-hrvaški meji s Slovenijo v četrtek zvečer ustrelil dve ženski, ena je pozneje umrla. Incident se je zgodil v predelu mesta s pretežno romskim prebivalstvom. Žrtvi sta bili po poročanju lokalnih medijev žena napadalca, ki je bila mati treh otrok in noseča, ter njena sestra.

Iskalna akcija osumljenca za streljanje na ženski v hrvaškem Medžimurju
Moškega so sicer slovenski policisti iskali v sodelovanju s hrvaškimi varnostnimi organi. Že v petek zjutraj so ob cesti Srednja Bistrica-Razkrižje izsledili njegovo opuščeno vozilo, ki je bilo nato prepeljano na območje Policijske uprave Čakovec. Na podlagi klica občana pa so ga v soboto izsledili in prijeli.

