Hrvaško pretresa še ena tragedija. Policisti so na stopnicah stavbe v središču Reke danes zjutraj našli hudo poškodovano žensko, ki je kasneje umrla. Policija je v stanovanju našla tudi poškodovanega moškega, ki je v policijskem pridržanju, je sporočila policijska uprava Primorsko-goranske županije.

Policisti so okoli 8. ure zjutraj na podlagi prijave posredovali v središču Reke, na območju Trga Republike Hrvaške. V eni od tamkajšnjih stavb so na stopnišču našli žensko, ki ni kazala znakov življenja. Kljub temu da so ji nudili zdravniško pomoč, je umrla na kraju dogodka.

V stanovanju so našli tudi moškega s poškodbo vratu. Moškega, ki je osumljen storitve kaznivega dejanja, so pridržali.

Še vedno ni jasno, kaj se je zgodilo in kakšen odnos sta imela mlajša ženska in osumljenec. Novi list neuradno poroča, da naj bi šlo za umor, moški pa je verjetno poskušal storiti samomor.

Žrtev je na stopnicah našel tuji delavec iz Nepala. Stekel je skozi vhod proti bližnjemu McDonald'su in kričal na pomoč. "Poklicali so rešilca, vstopili in videli dekle ležati tam. Kolikor vem, je bila vsa krvava, vendar so mislili, da krvavi iz glave. Očitno je bila večkrat zabodena," je za Novi list povedal lastnik bližnje kavarne.

Preiskava na kraju dogodka še poteka, kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin tragičnega dogodka.

Drugi femicid v treh dneh

Gre za že drugi femicid v treh dneh. V četrtek zvečer je 40-letni moški v Medžimurju ustrelil dve ženski. 28-letnica, ki je bila v času napada tudi noseča, je umrla. Njeno leto dni starejša sestra, med drugim napadalčeva partnerka, se v bolnišnici bori za življenje. Storilec je že tretji dan na begu, iščejo ga hrvaška, slovenska in madžarska policija.