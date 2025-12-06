Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sobota,
6. 12. 2025,
12.58

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
nasilje femicid policija Hrvaška

Sobota, 6. 12. 2025, 12.58

15 minut

Hrvaško pretresa še en femicid: večkrat zabodena ženska umrla na stopnišču

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Hrvaška policija | Preiskava na kraju dogodka še poteka, kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin tragičnega dogodka.  | Foto Shutterstock

Preiskava na kraju dogodka še poteka, kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin tragičnega dogodka. 

Foto: Shutterstock

Hrvaško pretresa še ena tragedija. Policisti so na stopnicah stavbe v središču Reke danes zjutraj našli hudo poškodovano žensko, ki je kasneje umrla. Policija je v stanovanju našla tudi poškodovanega moškega, ki je v policijskem pridržanju, je sporočila policijska uprava Primorsko-goranske županije.

Policisti so okoli 8. ure zjutraj na podlagi prijave posredovali v središču Reke, na območju Trga Republike Hrvaške. V eni od tamkajšnjih stavb so na stopnišču našli žensko, ki ni kazala znakov življenja. Kljub temu da so ji nudili zdravniško pomoč, je umrla na kraju dogodka. 

V stanovanju so našli tudi moškega s poškodbo vratu. Moškega, ki je osumljen storitve kaznivega dejanja, so pridržali.  

Še vedno ni jasno, kaj se je zgodilo in kakšen odnos sta imela mlajša ženska in osumljenec. Novi list neuradno poroča, da naj bi šlo za umor, moški pa je verjetno poskušal storiti samomor. 

Žrtev je na stopnicah našel tuji delavec iz Nepala. Stekel je skozi vhod proti bližnjemu McDonald'su in kričal na pomoč. "Poklicali so rešilca, vstopili in videli dekle ležati tam. Kolikor vem, je bila vsa krvava, vendar so mislili, da krvavi iz glave. Očitno je bila večkrat zabodena," je za Novi list povedal lastnik bližnje kavarne. 

Preiskava na kraju dogodka še poteka, kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin tragičnega dogodka. 

Drugi femicid v treh dneh

Gre za že drugi femicid v treh dneh. V četrtek zvečer je 40-letni moški v Medžimurju ustrelil dve ženski. 28-letnica, ki je bila v času napada tudi noseča, je umrla. Njeno leto dni starejša sestra, med drugim napadalčeva partnerka, se v bolnišnici bori za življenje. Storilec je že tretji dan na begu, iščejo ga hrvaška, slovenska in madžarska policija. 

Josip Oršuš
Novice To je moški, ki je ubil svojo nosečo partnerko in pobegnil. Iščeta ga slovenska in hrvaška policija.
Josip Oršuš
Novice Policija razkriva nove podrobnosti grozljivega umora
nasilje femicid policija Hrvaška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.