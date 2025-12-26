Bine Prepelič odslej v Španiji

Slovenski košarkar Bine Prepelič bo kariero nadaljeval pri Zamori, je španski drugoligaš sporočil na spletni strani. Štiriindvajsetletni krilni košarkar je v prvem delu sezone igral za Perspektivo Ilirijo.

Iz vrst španskega drugoligaša, ki trenutno zaseda šesto mesto, so sporočili, da bo 200 cm visoki krilni košarkar na voljo ekipi že za gostujoči obračun proti Estudiantesu v nedeljo. Prva domača tekma ga čaka 4. januarja proti Melilli.

V španski drugi ligi trenutno vodi Leyma Coruna s popolnim izkupičkom 24 točk po 12 tekmah. Zamora zaostaja pet točk, zbrala je šest zmag ob sedmih porazih, za nadaljevanje sezone pa so v klubu iskali prav igralca, ki lahko zaostri konkurenco na krilnih položajih.

Prepelič je za Ljubljančane v sezoni 2025/26 odigral 20 tekem in v povprečju v 20 minutah dosegel po pet točk in skokov na tekmo.

V članski konkurenci je debitiral za Helios Domžale, nato pa se prvič podal na tuje, kjer je oblekel dres belgijskega Charleroija. V zadnjem delu prejšnje sezone je igral za Cedevito Olimpijo, pred letošnjo pa se je podal k mestnemu tekmecu Iliriji.

Za slovensko reprezentanco je odigral 16 uradnih tekem in jo med drugim zastopal na svetovnem prvenstvu leta 2023 na Filipinih.

