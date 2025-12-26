Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
26. 12. 2025,
18.32

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Bine Prepelič Košarkarska tržnica

Petek, 26. 12. 2025, 18.32

1 ura, 17 minut

Košarkarska tržnica, 26. december

Bine Prepelič odslej v Španiji

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
slovenska košarkarska reprezentanca Bine Prepelič | Bine Prepelič se seli v Španijo. | Foto FIBA

Bine Prepelič se seli v Španijo.

Foto: FIBA

Slovenski košarkar Bine Prepelič bo kariero nadaljeval pri Zamori, je španski drugoligaš sporočil na spletni strani. Štiriindvajsetletni krilni košarkar je v prvem delu sezone igral za Perspektivo Ilirijo.

Iz vrst španskega drugoligaša, ki trenutno zaseda šesto mesto, so sporočili, da bo 200 cm visoki krilni košarkar na voljo ekipi že za gostujoči obračun proti Estudiantesu v nedeljo. Prva domača tekma ga čaka 4. januarja proti Melilli.

V španski drugi ligi trenutno vodi Leyma Coruna s popolnim izkupičkom 24 točk po 12 tekmah. Zamora zaostaja pet točk, zbrala je šest zmag ob sedmih porazih, za nadaljevanje sezone pa so v klubu iskali prav igralca, ki lahko zaostri konkurenco na krilnih položajih.

Prepelič je za Ljubljančane v sezoni 2025/26 odigral 20 tekem in v povprečju v 20 minutah dosegel po pet točk in skokov na tekmo.

V članski konkurenci je debitiral za Helios Domžale, nato pa se prvič podal na tuje, kjer je oblekel dres belgijskega Charleroija. V zadnjem delu prejšnje sezone je igral za Cedevito Olimpijo, pred letošnjo pa se je podal k mestnemu tekmecu Iliriji.

Za slovensko reprezentanco je odigral 16 uradnih tekem in jo med drugim zastopal na svetovnem prvenstvu leta 2023 na Filipinih.

Preberite še:

William McNair Jr.
Sportal William McNair Jr. zapolnil vrzel pri Cedeviti Olimpiji
Ognjen Jaramaz
Sportal Ognjen Jaramaz okrepil Ilirijo
Bine Prepelič Košarkarska tržnica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.