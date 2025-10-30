Perspektiva Ilirija je močnejša za izkušenega srbskega branilca Ognjena Jaramaza, ki je z ljubljanskim klubom sklenil dogovor do konca sezone, so sporočili iz kluba.

193 centimetrov visoki Jaramaz je svoje prve košarkarske korake naredil v domačem Kruševcu. Njegov talent je bil hitro opažen, zato je že leta 2006 sledila selitev v Beograd, kjer se je pridružil Partizanu. Profesionalno pot je začel leta 2013 pri ekipi Mega, prvo sezono pa kot posojen igralec preživel v Smederevu. Po vrnitvi v Mego je tam ostal do leta 2017, nato pa se je leta 2018 podal v Španijo, kjer je podpisal dveletno pogodbo s San Pablo Burgos. Kasneje se je ponovno vrnil v Partizan, kjer je v dresu beograjskega velikana preživel dve uspešni sezoni.

Julija 2021 je podpisal za Bayern München, s katerim je igral tako v nemški Bundesligi kot v Evroligi. V sezoni 2021/22 je v Evroligi dosegal 6,8 točke in 3,4 skoka na tekmo, Bayern pa je sezono končal kot podprvak Bundeslige. Po dveh sezonah v Nemčiji se je znova vrnil v Partizan, potem pa avgusta 2024 podpisal za špansko Baskonio.

Jaramaz je bil leta 2017 izbran na naboru lige NBA kot 58. izbor New York Knicksov in zanje tudi nastopil v poletni ligi. V bogati karieri je med drugim osvojil tri pokalne naslove v Srbiji (2016, 2019 in 2020), bil izbran za MVP pokala Srbije 2020 ter osvojil ABA Superpokal 2019. Z reprezentanco Srbije je osvojil bronasto medaljo na evropskem prvenstvu do 20 let leta 2014 v Grčiji in zlato medaljo leto kasneje, leta 2015 v Italiji.

