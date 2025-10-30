Krka še naprej brez zmage

Za uvod v peti krog lige ABA je Krka s 75:85 izgubila na gostovanju pri Studentskem centru z Maticem Rebcem (4 točke), novomeška zasedba pa po petih odigranih tekmah še naprej ostaja brez zmage. Ilirija bo v petek gostovala pri Megi z Urbanom Krofličem, tretji slovenski predstavnik, Cedevita Olimpija, pa je v tem krogu prosta.

Novomeška zasedba tudi po petih odigranih tekmah ostaja edina brez zmage v skupini A regionalne lige. Za današnji poraz je bil kriv strelski mrk v prvi polovici zadnje četrtine, ki je botroval vodstvu domačih za 14 točk in posledično mirni končnici. Krka je v prvi četrtini še držala stik z zasedbo iz Podgorice, v drugi pa se je ta odlepila. Prednost domačih je po štiriminutnem mrku Novomeščanov narasla najprej na pet, ob koncu polčasa pa po trojki Zorana Vučeljića tudi na 11 točk.

Takšna je bila razlika tudi ob prihodu iz slačilnice, razmerje moči na parketu Morače pa se sprva ni spremenilo. Domači so ves čas imeli zanesljivo prednost okoli desetih točk, Krka pa je predvsem ob koncu tretje četrtine po trojki Lovra Urbihe ter ukradeni žogi in polaganju Urbana Omana z delnim izidom 9:0 izenačila na 57:57.

Foto: SC Derby/Filip Roganović

Krka je dolgo potrebovala, da je našla ritem proti študentom, se vrnila v igro, nato pa v prvih minutah zadnje četrtine znova hitro zaostala. Nov strelski mrk, ta je trajal dobre štiri minute, je Novomeščane drago stal. Po izidu 75:61 na semaforju za domače pa vrnitve za Krko ni bilo več.

Ob drugi zmagi Studentskega centra je Emir Hadžibegović dosegel 19 točk (trojke 4:4), Aleksa Ilić pa je 12 točkam dodal 13 skokov. Slovenski organizator igre pri študentih Matic Rebec je dvoboj končal s štirimi točkami. Pri Krki sta Victor Bailey in Sukhmail Mathon (9 skokov) dosegla po 17 točk.

Dunaj z Gregorjem Glasom bo v soboto gostoval pri Bosni, Dubaj s Klemnom Prepeličem pa v ponedeljek čaka derbi s Partizanom. Borac Žige Dimca bo na zadnji tekmi kroga pričakal FMP.

Split Zorana Dragića je tako kot Olimpija v tem krogu prost.

