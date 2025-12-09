"Pomembno je, da ohranjamo ta trenutek, ostajamo lačni dobre košarke in osredotočeni na svojo igro," ob izjemnih rezultatih in igri Cedevite Olimpije v tej sezoni sporoča Umoja Gibson, pomemben akter ekipe, ki navdušuje.

Pogled na lestvici EuroCupa in lige ABA v zadnjem obdobju zagotovo privabi nasmešek na obraz vseh navijačev Cedevite Olimpije, saj je klub v fantastičnem nizu. V evropskem pokalu so zmaji z izplenom 7-2 na prvem mestu, na istem položaju pa so tudi v ligi ABA, v kateri so na osmih tekmah izgubili le enkrat. V vseh tekmovanjih so slovenski prvaki trenutno v nizu osmih zaporednih zmag.

"Uf, rad slišim, da smo povsod na vrhu, to je vedno lepa novica. To mi oziroma nam daje dodatno motivacijo, a pomembno je, da se zdaj ne ustavljamo. Pomembno je, da ohranjamo ta trenutek, ostajamo lačni dobre košarke in osredotočeni na svojo igro. Vemo, česa si želimo, a pomembno je, da gremo korak za korakom, kot vedno pravi tudi trener, tekmo za tekmo. Sezona ni niti blizu konca, ne smemo spati. Ko bo prišel čas za izločilne boje, se bomo ukvarjali s tem, zdaj smo z glavami povsem v tem trenutku," poudarja Umoja Gibson, ki se je izkazal za odlično okrepitev zasedbe Zvezdana Mitrovića.

Navdušen je nad delom Zvezdana Mitrovića. Foto: Luka Kotnik

Ob Nikoliću glavni motor ekipe

Motor ljubljanske ekipe, ki poleg odličnega Alekseja Nikolića skrbi za organizacijo igre Olimpije, je v tej sezoni s povprečjem 15,3 točke drugi strelec ekipe v evropskem pokalu in s povprečjem 5,3 tudi prvi asistent ekipe. Gibson se je v Ljubljano preselil iz Subotice oziroma vrst Spartaka, kamor se je pred tem iz Kitajske preselil lani oktobra. V Ljubljani je hitro našel svoj prostor v ekipi, kar dokazuje tudi na parketu.

"Počutim se odlično. Gradnja te ekipe se je začela že z našo potjo v Kranjsko Goro na priprave, pa čeprav nismo bili v polni zasedbi. Hitro smo se ujeli, večina tistih, ki so bili poleti v reprezentancah, pa je bila tukaj že lani in poznala trenerja ter način dela, tako da je bilo vse skupaj ob njihovi vrnitvi še lažje. Čedalje bolj smo povezani, kar se kaže tudi na igrišču," poudarja 27-letni organizator igre, ki je na začetku sezone postal MVP slovenskega superpokala, postal je tudi MVP prvega kroga v ligi ABA.

V Ljubljano se je preselil letos poleti. Foto: Aleš Fevžer

V Ljubljani se počuti odlično. "Obožujem Ljubljano, rad živim tukaj. Lani sem igral v Srbiji, tako da mi tudi poslušanje jezika ni tako tuje, čeprav je drugače. A tu smo res pri osnovah (smeh, op. p.), poznam besede brat, kako si, dober tek, hvala, sprosti se … Še bi lahko našteval (smeh, op. p.). Všeč mi je mesto, pred tem sem bil v še manjših mestih, zato vedno, ko mi kdo reče, da je Ljubljana majhna, odvrnem, da je velika. Veliko se dogaja, veliko je dobre hrane," je zadovoljen Gibson.

Samo nebo je meja

Čeprav je pred začetkom letošnje sezone ekipa doživela konkretno prevetritev, so se stvari postavile na svoje mesto praktično takoj. "Iskreno, nikoli nisem presenečen. Že na začetku sezone sem jasno povedal, da si vsi želimo zmagovati. Nihče ne začne sezone z namenom, da bi izgubljal, ali pričakovanjem, da bo šlo slabo. Če si tekmovalec, mora biti to tvoje razmišljanje, moje je bilo od samega začetka, zato nisem presenečen," pravi.

Foto: Filip Barbalić

Čeprav je ekipa trenutno v odličnem nizu in dosega zmago za zmago, pa v ljubljanskem taboru ostajajo trdno na realnih tleh. Že v sredo ljubljansko zasedbo čaka gostovanje pri španski Manresi. "Ni se težko osredotočiti na vsako tekmo posebej, ker si kot ekipa želimo zmagovati. Trener nam drugega niti ne pusti. Pomembno je, da ostajamo osredotočeni na svoje naloge in da naredimo tisto, kar je treba. Naša igra je letos res raznovrstna. Malce nam je pomagal tudi reprezentančni premor, no, vsaj tistim, ki smo bili takrat prosti. Sam poskušam vsak trenutek zunaj parketa popravljati napake, analizirati, kaj bi lahko bilo še boljše," poudarja Gibson.

27-letni organizator igre je prepričan, da lahko ekipa letos doseže veliko. "Čeprav se sliši klišejsko, je samo nebo meja za to ekipo. Pomembno je, da skušamo narediti vse, da smo najboljša oblika te ekipe, temu pa bodo sledili tudi rezultati," dodaja Američan.

