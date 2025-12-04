Evropska rapsodija Olimpije, ki je zadevala kot za stavo

Košarkarji Cedevite Olimpije so v devetem krogu Eurocupa v Stožicah nadigrali poljski Slask Wroclaw. Ljubljančani so navdušili z izjemno igro v napadu in zmagali kar s 108:74. To je že sedma zaporedna zmaga zmajev v vseh tekmovanjih. Gostiteljem zaradi poškodbe ni mogla pomagati najnovejša okrepitev, Ognjen Jaramaz. Najboljši strelec zmajev je bil Umoja Gibson (19).

Zmajem je šlo na domači tekmi proti Slasku odlično od rok. Ljubitelji košarke so bili lahko v dvorani Stožice navdušeni nad tistim, kar so pokazali izbranci Zvezdana Mitrovića.

Cedevita Olimpija : Slask Vroclav 108:74 (24:19, 61:42, 85:61) Dvorana Stožice, gledalcev 2822, sodniki: Fufis (Grčija), Panther, Theis (oba Nemčija). Cedevita Olimpija: Stewart 14 (2:3), Gibson 19 (8:9), Girard 11 (2:2), Radović 10 (2:2), McNair 5 (1:3), Nikolić 17 (4:4), Houindo 5 (3:4), Blažič 6 (4:4), Škara 10 (1:2), Hogaz 6, Kennedy 5 (1:2). Slask: Nunez 10 (2:2), Wisniewski 5, Kulikowski 2 (2:2), Urbaniak 2 (0:1), Kirkwood 14 (8:9), Penava 11 (2:2), Gray 9 (5:6), Czerniewicz 3 (1:1), Coleman-Jones 2 (2:4), Đorđević 12 (4:6), Niziol 4 (4:7). Prosti meti: Cedevita Olimpija 28:35, Slask 30:40.

Met za tri točke: Cedevita Olimpija 14:28 (Nikolić 3, Girard 3, Stewart 2, Radović 2, Hogaz 2, Škara, Gibson), Slask 4:22 (Nunez 2, Wisniewski, Penava). Osebne napake: Cedevita Olimpija 35, Slask 26.

Pet osebnih: Houindo (36.), Cerkvenik (40.).

Ljubljančani so že po prvem polčasu vodili z 61:42, več kot polovico točk pa sta dosegla Aleksej Nikolić (17) in Umoja Gibson (15). Končni rezultat prvega dela je s trojko z ogromne oddaljenosti ob zvoku sirene poskrbel Rok Radović.

Foto: Filip Barbalić

Olimpija je v drugem polčasu nadaljevala z izjemno predstavo, na koncu pa goste iz Poljske odpravila s 108:74. Pri gostih je bil najboljši strelec Kanadčan Noah Kirkwood (14), pri Olimpiji pa je dvomestno število točk doseglo kar šest košarkarjev. Poleg Umoje Gibsona (19) in Alekseja Nikolića (17) so mejo desetih točk dosegli še DJ Stewart (14), Joseph Girard III (11), Rok Radović in David Škara (oba 10). V ekipi gostiteljev se ni med strelce ni vpisal le Miha Cerkvenik.

Foto: Filip Barbalić

Cedevita Olimpija je na vrhu skupine A s sedmimi zmagami na devetih tekmah, Slask pa ostaja pri štirih zmagah. Ljubljančani so tako po polovici skupinskega dela na vrhu skupine A in se bodo v naslednjih dveh mesecih potegovali za prvi dve mesti, ki neposredno vodita v četrtfinale. Ekipe od tretjega do šestega mesta bodo igrale še osmino finala.

Za Cedevito Olimpijo je bila to sedemnajsta uradna tekma v sezoni 2025/26 v treh različnih tekmovanjih. Izgubili so le tri, dve v evropskem pokalu in eno v ligi Aba. Hkrati so vpisali sedmo zaporedno zmago v vseh tekmovanjih; nazadnje so izgubili 29. oktobra v evropskem pokalu proti Klaipedi.

Aleksej Nikolić je strelsko blestel v prvem polčasu. Foto: Filip Barbalić

Naslednjo v regionalnem tekmovanju bodo igrali v nedeljo doma proti Perspektivi Iliriji, v evropskem pokalu pa jih prihodnjo sredo čaka gostovanje pri španski Manresi.

EuroCup, 9. krog:

Četrtek, 4. december:

Petek, 5. december:

Lestvici:

Preberite še: