V četrtfinala pokala Spar ljubljanski obračun

V četrtfinalu košarkarskega pokala Spar bodo gledalci spremljali dvoboj branilcev naslova, igralcev Cedevite Olimpije, in Perspektive Ilirije, je določil žreb na sedežu Košarkarske zveze Slovenije (KZS) v Ljubljani. Izžrebali so tudi para polfinala pokala članic.

Pokalni naslov so v prejšnji sezoni osvojili košarkarji Cedevite Olimpije, ki so v finalu s 102:71 nadigrali novomeško Krko. Ljubljanski košarkarji bodo lovili peto zaporedno pokalno lovoriko, 23. decembra jih čaka prva tekma četrtfinala proti Iliriji. V nadaljevanje pred zaključnim turnirjem se bodo uvrstile tiste ekipe, ki bodo boljše iz obeh medsebojnih tekem.

Nato bo 26. decembra tekma Hopsov Polzele ali Laškega in ekipe Kansai Helios Domžale, 30. decembra se bo začel dvoboj med Rogaško ali Termami Olimia Podčetrtek ter Krke, 3. januarja pa še tekma med ekipama Leone Ajdovščino ali Gorico ter GGD Šenčurjem. Slednji je pred tem izločil kranjski Triglav.

Tekmeca Krke in Šenčurja bosta znana po koncu dvobojev s povratno tekmo med Ajdovščino in Gorico (prva 77:74) 9. decembra in prvo med Rogaško in Podčetrtkom 10. decembra. Domžalčani bodo izvedeli za tekmeca po dvoboju med Hopsi in Laškim, prva tekma bo 9. decembra.

Košarkarice Cinkarne Celje so letos devetnajstič oziroma že sedmič zapored postale zmagovalke pokala Slovenije. V finalu v Ljubljani so premagale Triglav z 79:68. Tokrat jih 6. januarja v polfinalu čaka Triglav, drugi polfinalni par pa sestavljata Domel iz Škofje Loke in Maribor.

Zaključni turnir bo tudi v tej sezoni potekal hkrati za košarkarje in košarkarice in bo 19. in 20. februarja 2026, so še sporočili iz KZS. Ženske bodo igrale le finalno tekmo, moški pa še polfinalni.

