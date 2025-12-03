Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
3. 12. 2025,
10.37

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
KK Krka Novo mesto Šenčur KK Podčetrtek kk Rogaška Kansai Helios Domžale KK Zlatorog Laško Hopsi Polzela KK Perspektiva Ilirija Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Pokal spar

Sreda, 3. 12. 2025, 10.37

20 minut

V četrtfinala pokala Spar ljubljanski obračun

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Cedevita Olimpija - Veolia Towers Hamburg | Cedevita Olimpija se bo za mesto v polfinalu pomerila z Ilirijo. | Foto Aleš Fevžer

Cedevita Olimpija se bo za mesto v polfinalu pomerila z Ilirijo.

Foto: Aleš Fevžer

V četrtfinalu košarkarskega pokala Spar bodo gledalci spremljali dvoboj branilcev naslova, igralcev Cedevite Olimpije, in Perspektive Ilirije, je določil žreb na sedežu Košarkarske zveze Slovenije (KZS) v Ljubljani. Izžrebali so tudi para polfinala pokala članic.

Pokalni naslov so v prejšnji sezoni osvojili košarkarji Cedevite Olimpije, ki so v finalu s 102:71 nadigrali novomeško Krko. Ljubljanski košarkarji bodo lovili peto zaporedno pokalno lovoriko, 23. decembra jih čaka prva tekma četrtfinala proti Iliriji. V nadaljevanje pred zaključnim turnirjem se bodo uvrstile tiste ekipe, ki bodo boljše iz obeh medsebojnih tekem.

Nato bo 26. decembra tekma Hopsov Polzele ali Laškega in ekipe Kansai Helios Domžale, 30. decembra se bo začel dvoboj med Rogaško ali Termami Olimia Podčetrtek ter Krke, 3. januarja pa še tekma med ekipama Leone Ajdovščino ali Gorico ter GGD Šenčurjem. Slednji je pred tem izločil kranjski Triglav.

Tekmeca Krke in Šenčurja bosta znana po koncu dvobojev s povratno tekmo med Ajdovščino in Gorico (prva 77:74) 9. decembra in prvo med Rogaško in Podčetrtkom 10. decembra. Domžalčani bodo izvedeli za tekmeca po dvoboju med Hopsi in Laškim, prva tekma bo 9. decembra.

Košarkarice Cinkarne Celje so letos devetnajstič oziroma že sedmič zapored postale zmagovalke pokala Slovenije. V finalu v Ljubljani so premagale Triglav z 79:68. Tokrat jih 6. januarja v polfinalu čaka Triglav, drugi polfinalni par pa sestavljata Domel iz Škofje Loke in Maribor.

Zaključni turnir bo tudi v tej sezoni potekal hkrati za košarkarje in košarkarice in bo 19. in 20. februarja 2026, so še sporočili iz KZS. Ženske bodo igrale le finalno tekmo, moški pa še polfinalni.

Preberite še:

THUMB
Sportal Slovenci so si po zmagi privoščili čustvenega kapetana
Ilirija Spartak Bine Prepelič
Sportal Krka gosti Zlatorog, Podčetrtek pa Ilirijo
KK Krka Novo mesto Šenčur KK Podčetrtek kk Rogaška Kansai Helios Domžale KK Zlatorog Laško Hopsi Polzela KK Perspektiva Ilirija Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Pokal spar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.