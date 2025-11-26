Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sreda,
26. 11. 2025,
17.05

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Ognjen Jaramaz Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija

Sreda, 26. 11. 2025, 17.05

1 ura, 18 minut

Cedevita Olimpija

Cedevito Olimpijo bo okrepil Ognjen Jaramaz

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Ognjen Jaramaz | Ognjen Jaramaz je nazadnje igral za Perspektivo Ilirijo. | Foto Vid Ponikvar/Sportida

Ognjen Jaramaz je nazadnje igral za Perspektivo Ilirijo.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Članski ekipi Cedevite Olimpije se bo pridružil srbski košarkarski reprezentant, 30-letni Ognjen Jaramaz, so sporočili iz ljubljanskega kluba. Jaramaz je v sezoni 2025/26 nosil dres Perspektive Ilirije, v Stožice pa prinaša tudi izkušnje z igranjem v evroligi, evropskem pokalu in ligi ABA.

Na zunanjih igralnih položajih bo člansko zasedbo Cedevite Olimpije pred nadaljevanjem tekmovalne sezone 2025/26 okrepil 30-letni in 192 centimetrov visoki Ognjen Jaramaz, ki v Zmajevo družino prihaja po tem, ko je v tej sezoni nosil dres ljubljanske Perspektive Ilirije, so sporočili iz ljubljanskega košarkarskega kluba.

Jaramaz je v svoji karieri v elitni evroligi preživel štiri sezone, v katerih je nosil dres Bayerna, Partizana in Baskonie, dve sezoni pa je s Partizanom odigral tudi v Evropskem pokalu. V tem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo bo tudi del srbske reprezentance, ki jo čakata dvoboja proti Švici ter Bosni in Hercegovini. Z ljubljanskim klubom je Jaramaz podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27 z možnostjo prekinitve po sezoni 2025/26.

"Ni skrivnost, da smo iskali okrepitev na zunanjih položajih – in našli smo jo v Ognjenu Jaramazu. On je igralec, ki v našo ekipo prinaša izkušnje z igranjem na najvišji ravni v Evropi, veseli nas pa tudi dejstvo, da je v zadnjem obdobju zelo dobro igral v Iliriji. Po vrnitvi Jaramaza z reprezentančne akcije ga čakata uigravanje in spoznavanje našega sistema igre, veseli pa smo, da se nam je pridružil in bo del naše ekipe," je ob podpisu pogodbe z Jaramazom povedal športni direktor Cedevite Olimpije Chechu Mulero.

"Okrepitev na zunanjih igralnih položajih predstavlja Ognjen Jaramaz, ki premore kakovost in izkušnje. Jaramaz je bil želja našega kluba vrsto let in veseli smo, da nam ga je uspelo pripeljati v Cedevito Olimpijo," je ob podpisu pogodbe z novim igralcem povedal glavni trener članske zasedbe Zmajev Zvezdan Mitrović.

"Zelo zadovoljen sem, da sem del Cedevite Olimpije. Komaj čakam, da se preostalim fantom in celotni ekipi pridružim na treningih. Moštvo v dosedanjem delu sezone igra zelo dobro. Verjamem, da se bom hitro vklopil in da bomo nadaljevali v enakem ritmu. Veselim se vsega, kar sledi," pa je ob podpisu pogodbe s Cedevito Olimpijo povedal Ognjen Jaramaz.

Preberite še:

Cedevita Olimpija
Sportal Cedevita Olimpija se ne ustavlja
DJ Stewart
Sportal Američan v Ljubljani našel svoj košček sreče
Cedevita Olimpija - Veolia Towers Hamburg
Sportal Cedevita Olimpija suvereno prek razglašenih Nemcev
Ognjen Jaramaz Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.