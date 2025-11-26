Članski ekipi Cedevite Olimpije se bo pridružil srbski košarkarski reprezentant, 30-letni Ognjen Jaramaz, so sporočili iz ljubljanskega kluba. Jaramaz je v sezoni 2025/26 nosil dres Perspektive Ilirije, v Stožice pa prinaša tudi izkušnje z igranjem v evroligi, evropskem pokalu in ligi ABA.

Na zunanjih igralnih položajih bo člansko zasedbo Cedevite Olimpije pred nadaljevanjem tekmovalne sezone 2025/26 okrepil 30-letni in 192 centimetrov visoki Ognjen Jaramaz, ki v Zmajevo družino prihaja po tem, ko je v tej sezoni nosil dres ljubljanske Perspektive Ilirije, so sporočili iz ljubljanskega košarkarskega kluba.

Jaramaz je v svoji karieri v elitni evroligi preživel štiri sezone, v katerih je nosil dres Bayerna, Partizana in Baskonie, dve sezoni pa je s Partizanom odigral tudi v Evropskem pokalu. V tem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo bo tudi del srbske reprezentance, ki jo čakata dvoboja proti Švici ter Bosni in Hercegovini. Z ljubljanskim klubom je Jaramaz podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27 z možnostjo prekinitve po sezoni 2025/26.

"Ni skrivnost, da smo iskali okrepitev na zunanjih položajih – in našli smo jo v Ognjenu Jaramazu. On je igralec, ki v našo ekipo prinaša izkušnje z igranjem na najvišji ravni v Evropi, veseli nas pa tudi dejstvo, da je v zadnjem obdobju zelo dobro igral v Iliriji. Po vrnitvi Jaramaza z reprezentančne akcije ga čakata uigravanje in spoznavanje našega sistema igre, veseli pa smo, da se nam je pridružil in bo del naše ekipe," je ob podpisu pogodbe z Jaramazom povedal športni direktor Cedevite Olimpije Chechu Mulero.

"Okrepitev na zunanjih igralnih položajih predstavlja Ognjen Jaramaz, ki premore kakovost in izkušnje. Jaramaz je bil želja našega kluba vrsto let in veseli smo, da nam ga je uspelo pripeljati v Cedevito Olimpijo," je ob podpisu pogodbe z novim igralcem povedal glavni trener članske zasedbe Zmajev Zvezdan Mitrović.

"Zelo zadovoljen sem, da sem del Cedevite Olimpije. Komaj čakam, da se preostalim fantom in celotni ekipi pridružim na treningih. Moštvo v dosedanjem delu sezone igra zelo dobro. Verjamem, da se bom hitro vklopil in da bomo nadaljevali v enakem ritmu. Veselim se vsega, kar sledi," pa je ob podpisu pogodbe s Cedevito Olimpijo povedal Ognjen Jaramaz.

