STA

Sreda,
26. 11. 2025,
15.58

1 ura, 10 minut

V incidentu je bilo poškodovanih več ljudi

Britanec priznal krivdo za avtomobilski napad na navijače Liverpoola

STA

Liverpool, napad na navijače | V napadu na navijače je bilo poškodovanih več kot 130 ljudi, tudi najmlajši. | Foto Guliverimage

V napadu na navijače je bilo poškodovanih več kot 130 ljudi, tudi najmlajši.

Foto: Guliverimage

Britanec Paul Doyle je priznal, da je 26. maja na paradi nogometnega kluba Liverpool ob zmagoslavju v angleški premier league s svojim avtomobilom namerno zapeljal v množico, so poročale tiskovne agencije, med njimi francoska AFP. V incidentu je bilo poškodovanih več ljudi, vključno z dojenčki. Sodišče bo prvi del obsodbe izreklo 15. decembra.

Obtoženi je sprva zanikal 31 obtožb, vključno z naklepno povzročitvijo hude telesne poškodbe in nevarno vožnjo, ki je imela za posledico telesne poškodbe.

Drugi dan sojenja na sodišču v Liverpoolu je Doyle na zatožni klopi jokal, ko je priznal krivdo po vsaki točki obtožnice.

Več kot 130 ljudi je bilo poškodovanih, potem ko je Doyle, zdaj 54-letni nekdanji kraljevi marinec, malo po 18. uri s svojim Fordom Galaxy Titanium zapeljal v množico na ulici Water Street v središču Liverpoola.

Najmlajši poškodovani je bil šestmesečni Teddy Eveson, ki ga je v vozičku vrglo približno 4,5 metra po cesti. Doyle je priznal, da je poskušal povzročiti hudo telesno poškodbo dojenčku, medtem ko pet drugih prizadetih otrok zaradi pravnih razlogov niso imenovali, je poročala spletna stran YorkshireLive.

Na tisoče navijačev se je zbralo, da bi si ogledali parado nogometnega kluba Liverpool po osvojenem naslovu angleškega prvaka, ki se je začela ob 14.30 in se je pred vstopom v središče mesta raztezala 15 km. Doylova dejanja so med množico povzročila paniko in dan praznovanja spremenila v kaos.

