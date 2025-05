Ponedeljek je bil dan za nogometno proslavo v Liverpoolu, Londonu in Neaplju. V mestu Beatlov so na šampionski paradi slavili naslov angleškega prvaka, v angleški prestolnici zmago nogometašic Arsenala v ligi prvakinj, v mestu na italijanski obali pa Napolijev četrti naslov v serie A. Samo poglejte v spodnjih videoposnetkih. Je pa v Liverpoolu veselje skalil incident, ko je med ljudi zapeljal avtomobil. Policija je moškega pridržala.

V Liverpoolu je na paradi prišlo do incidenta. Foto: Reuters Policija iz Liverpoola je sporočila, da je kmalu po 18. uri prejela prijavo, da je na ulici Water Street avtomobil trčil v več ljudi, ki so se udeležili šampionske parade ob naslovu Liverpoola v angleški premier ligi. Moškega, ki je povzročil incident so pridržali. Vsaj štiri osebe so odpeljali na nosilih. Britanski predsednik vlade Keir Starmer je dejal, da je nad dogodkom pretresen.

Posnetki na družbenih omrežjih kažejo, kako je ob koncu slavja, ko so nogometaši razkazovali pokal na odprtem avtobusu, v množico zapeljal avtomobil temne barve. Množica ljudi in policisti so obkolili vozilo in ljudi, ki so ležali na tleh. Reševalna služba je sporočila, da njene ekipe še "ocenjujejo razmere" in da je prednostna naloga, da ljudje čim prej dobijo potrebno zdravstveno pomoč.

Parada v Neaplju. Foto: Reuters Ocenjujejo, da se je šampionske parade v Liverpoolu udeležilo več kot milijon ljudi, kar je več kot parade ob naslovu v ligi prvakov leta 2019, ko naj bi bilo na ulicah okoli 750.000 ljudi. Liverpool je ligo osvojil že štiri kroge pred koncem.

Nepregledna množica je bila na paradi tudi v Neaplju, ki je v zadnjem krogu serie A osvojil svoj četrti naslov italijanskega državnega prvaka in drugega v zadnjih treh letih. V mestu, kjer je nekdaj blestel Diego Maradona, enostavno živijo za nogomet.