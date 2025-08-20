Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
20. 8. 2025,
9.17

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Liverpool Premier League Mohamed Salah

Sreda, 20. 8. 2025, 9.17

54 minut

Izbor Združenja angleških profesionalnih nogometašev (PFA)

Salah še tretjič okronan za igralca leta združenja PFA

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Liverpool prvak Mohamed Salah | Mo Salah je bil že tretjič izbran za najboljšega nogometaša po izboru Združenja angleških profesionalnih nogometašev. | Foto Reuters

Mo Salah je bil že tretjič izbran za najboljšega nogometaša po izboru Združenja angleških profesionalnih nogometašev.

Foto: Reuters

Egiptovski zvezdnik pri Liverpoolu Mohamed Salah je najboljši igralec sezone po izboru Združenja angleških profesionalnih nogometašev (PFA). Triintridesetletni napadalec je postal prvi igralec, ki je tretjič osvojil nagrado za igralca leta angleškega sindikata PFA. Egipčan je bil ključnega pomena za uspeh rdečih v minuli sezoni premier lige.

Egipčan je dosegel 29 golov in prispeval 18 podaj, s čimer je Redse popeljal do rekordnega 20. naslova v angleški ligi, štiri tekme pred koncem prejšnje sezone. Salah je nagrado prejel tudi v sezonah 2017/18 in 2021/22.

Egipčan letos kopiči nagrade. V zadnjih mesecih je prejel tudi nagrado za igralca leta v izboru Združenja nogometnih piscev, postal pa je tudi najboljši strelec in najboljši igralec premier lige.

Morgan Rogers iz Aston Ville je po prebojni sezoni, v kateri je napadalni vezist debitiral v članski reprezentanci za Anglijo, osvojil nagrado za najbolj obetavnega mladega igralca leta.

Morgan Rogers iz Aston Ville je bil izbran za najbolj obetavnega mladega igralca leta. | Foto: Guliverimage Morgan Rogers iz Aston Ville je bil izbran za najbolj obetavnega mladega igralca leta. Foto: Guliverimage

Salahu se v sanjski ekipi leta PFA premier lige 2024/25 pridružujejo soigralci iz Liverpoola Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch in Alexis Mac Allister.

Izbran je tudi Miloš Kerkez, ki se je junija iz Bournemoutha preselil na Anfield, ter trojica Arsenala, William Saliba, Gabriel Magalhaes in Declan Rice.

Matz Sels in Chris Wood sta bila prepoznana po odličnih sezonah v Nottingham Forestu, medtem ko je bil napadalec Newcastla Alexander Isak vključen, potem ko je v tekmi za zlati čevelj končal na drugem mestu za Salahom.

Mariona Caldentey iz Arsenala je osvojila nagrado za igralko leta, potem ko je pomagala topničarkam osvojiti žensko ligo prvakov. Španska vezistka je v svoji prvi sezoni v Angliji dosegla 19 golov v vseh tekmovanjih, od tega osem v ligi prvakov.

Olivia Smith se je pred kratkim pridružila Caldentey pri Arsenalu v rekordni pogodbi za milijon funtov (1,2 milijona evrov) in po odlični sezoni v Liverpoolu osvojila nagrado za mlado igralko leta.

Preberite še:

Manchester United, Benjamin Šeško
Sportal Debi Šeška z napako, Arsenal odnesel tri točke, Leeds brez Bijola slavil
RB Leipzig Benjamin Šeško
Sportal Začelo se je imenitno, Portugalec očaran nad Benjaminom Šeškom
Antoine Semenyo
Sportal Rasistični incident pokvaril spektakel na Anfieldu, policija sprožila preiskavo
Giovanni Leoni
Sportal Italijanski dragulj že v Liverpoolu, Poplatnik v Celje?
Liverpool Premier League Mohamed Salah
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.