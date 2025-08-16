Benjamin Šeško že navdušuje v Angliji, zelena luč je prižgana

Ljubitelji nogometa na Otoku, še toliko bolj pa tisti v Sloveniji, nestrpno odštevajo ure do začetka nedeljskega spektakla med Manchester Unitedom in Arsenalom (17.30), na katerem bi lahko Benjamin Šeško po odmevnem poletnem prestopu prvič zaigral na Old Traffordu in se zapisal v zgodovino kot prvi Slovenec z nastopom za rdeče vrage. Njegov trener Ruben Amorim je očaran nad fizično pripravljenostjo mladega Slovenca, v več kot dobrem pomenu besede je izpostavil tudi obsedenost Šeška z nogometom.

Nogometna kariera Benjamina Šeška se vzpenja stopničko po stopničko. Ko se je iz Slovenije pri 16 letih odpravil v tujino, je kot posojen nogometaš Salzburga sprva nabiral izkušnje v drugi avstrijski ligi (Liefering), se nato vrnil v Mozartovo mesto, kjer je blestel kot najstnik in si prislužil izjemno ponudbo RB Leipziga.

Kultni Old Trafford bo v nedeljo prizorišče dvoboja med Unitedom in Arsenalom. Foto: Reuters

Leta 2023 je nadaljeval pot v nemški bundesligi, kjer je naletel na bistveno težjo konkurenco od tiste, s katero je imel opravka v Avstriji. Vmes se je že uveljavil v dresu članske reprezentance Slovenije, pri rdečih bikih pa redno nastopal tudi v ligi prvakov. Njegova tržna vrednost je bila vedno višja, zanj so se zanimali najboljši angleški klubi, vroča poletna prestopna saga, kakršne Slovenija še ni izkusila, pa je Šešku omogočila ponoven napredek.

V Manchestru noče ničesar prepustiti naključju

Benjamin Šeško se je občinstvu na Old Traffordu predstavil prejšnjo soboto pred pripravljalno tekmo s Fiorentino (1:1). Foto: Guliverimage Iz že tako kakovostne Nemčije se je preselil na Otok, kjer se je pridružil za mnoge najboljšemu in najtežjemu ligaškemu tekmovanju na svetu. V svoj objem ga je sprejela Premier League, katero bo spoznaval kot prvi napadalec Manchester Uniteda, enega najbolj priljubljenih klubov na svetu, ki išče pot povratka do stare slave. Eden izmed tistih, ki bi lahko poskrbel za lepšo prihodnost rdečih vragov, ki so v prejšnji sezoni osvojili klavrno 15. mesto, nato pa pred tremi meseci zapravili še zadnjo priložnost za Evropo in v finalu evropske lige izgubili proti Tottenhamu, je ravno 22-letni Slovenec. United je zanj plačal 76,5 milijona evrov, zaslužek Leipziga pa bi se lahko, če se bodo uresničili pogoji za bonuse, povišal na 85. S tem je bil porušen tudi slovenski rekord.

Šeško se tako pred ognjenim krstom, v nedeljo bi lahko debitiral na Old Traffordu proti Arsenalu, ki si ga je želel večkrat pripeljati na Emirates, a ni nikoli našel skupnega jezika z Leipzigom, spopada z ogromnim pritiskom. Angleška javnost, ki ji ponavadi ne uidejo niti najmanjše podrobnosti, pozorno spremlja vsak njegov korak.

Čeprav se je pridružil Unitedu šele pred tednom dni, je prišel že na Otok dobro pripravljen, z dodatnim delom na treningih v Manchestru pa noče ničesar prepustiti naključju, ampak narediti vse, kar je v njegovi moči, da bi prvi zvezdniški trenutek v angleškem prvenstvu, nedeljski debi proti Arsenalu bodo spremljali milijoni in milijoni nogometnih navdušencev po vsem svetu, dočakal v najboljši možni podobi.

Amorim navdušen nad Slovencem

Ruben Amorim želi letos popeljati United bližje vrhu. Foto: Reuters Tudi o tem je v petek spregovoril njegov trener Ruben Amorim, ki v novo sezono vstopa z jasnim ciljem, da United približa angleškemu vrhu.

"Kar se tiče Šeška, lahko povem, da na voljo nismo imeli veliko časa, a je pripravljen. Fizično je pripravljen na vse izzive, ki ga čakajo, kar je zelo pomemben dejavnik v angleškem prvenstvu. Lahko tudi povem, da je zelo pameten igralec. Zanima ga vsaka podrobnost. Je igralec, ki vselej razmišlja. Pripravljen je za nastop, bomo pa še videli, ali bo zaigral od prve minute," je Portugalec tako prižgal zeleno luč za njegov nastop na nedeljskem spektaklu. Poraja se le še vprašanje, ali bo Šeško zaigral od prve minute ali pa se na igrišče kot rezervni igralec podal pozneje.

Portugalski strateg je navdušen nad Slovencem. Pravi, da se lahko vrhunsko prilagaja različnim nogometnim slogom. "Mora se še veliko naučiti, a ima ogromen potencial. Bena (Benjamina Šeška) vidim kot napadalca Uniteda še vrsto let. Zato smo zanj tudi plačali tako veliko denarja, saj želimo, da bi pisal zgodovino v našem klubu," Amorim verjame, da bo Šeško kos zahtevnemu izzivu in se bo hitro zasidral v začetni postavi, nato pa v njej vztrajal še leta in leta.

Manchester United spada med najbolj priljubljene klube na svetu. Foto: Reuters

To pa je nekaj, kar ni uspelo Dancu Rasmusu Hojlundu, za katerega so pri Unitedu leta 2023 plačali okrog 85 milijonov evrov, a se mladi Skandinavec ni proslavil, tako da bo to poletje primoran najti novo klubsko okolje.

Šeško je obseden z nogometom

Brazilec Matheus Cunha je že zaigral v dresu Uniteda na Old Traffordu ... Foto: Reuters Kar se tiče Šeška, s tem, kar v zadnjih dneh počne v Manchestru, navdušuje vse pri Unitedu. Pridno je delal vsako popoldne v trenažnem središču Carrington, saj želi še dvigniti stopnjo fizične kondicije in priprave, dober vtis je pustil že prejšnji teden, ko je za zaprtimi vrati odigral tekmo z mlajšo zasedbo Uniteda in se pri tem, tako poročajo angleški mediji, tudi izkazal s hitrim zadetkom, doseženim po izjemnem udarcu z razdalje. Njegova samozavest je tako pred začetkom angleškega prvenstva na želeni visoki ravni, k temu pa veliko pripomore tudi njegova osredotočenost na nogometne cilje.

"Šeško vselej razmišlja o nogometu. Obseden je z njim, kar mu štejem v dobro, saj mu ni potrebno pojasnjevati, kako je to Manchester United, kjer bo izpostavljen pritisku. Ni mu potrebno dodatno pojasnjevati, kako mora biti odlično fizično pripravljen, saj gre tukaj na vsaki tekmi za življenje ali smrt," Amorim ne skriva zadovoljstva nad tem, kar ponuja poletni novinec iz Slovenije.

... podobno velja tudi za Byrana Mbeuma. Foto: Reuters

United je prejšnjo sezono na Otoku končal na klavrnem 15. mestu, kar je najslabši rezultat po letu 1974, hkrati pa si sploh ni priigral evropske vozovnice. Prvi cilj je tako več kot logičen. "Želimo se vrniti v Evropo. Moramo pa pri tem ostati realni in našim navijačem priznati, kako nas čaka še veliko boja, saj je veliko ekip v Angliji za razliko od nas skupaj že dlje časa," je dal vedeti, kako se United spopada s težavo, saj je dokaj pozno privabil pod svojo streho tri udarne okrepitve v napadu, katere bo potrebno še medsebojno uigrati.

Amorim čuti, da je United zdaj boljši

Benjamin Šeško je sklenil pogodbo z rdečimi vragi do leta 2030. Foto: Guliverimage Rdeči vragi so v prestopnem roku prevetrili moštvo, zlasti napad, v katerem po novem sodelujejo Brazilec Matheus Cunha, Kamerunec Bryan Mbeumo in Slovenec Benjamin Šeško, ki pa je najmlajši izmed njih in za razliko od omenjenih soigralcev še nima izkušenj z igranjem v premier league.

"V prejšnji sezoni sem se veliko naučil. Ne smem se obremenjevati s prihodnostjo, ampak se moram osredotočiti tekmo po tekmo. Najprej želimo premagati Arsenal," je še pred nedeljskim derbijem na Old Traffordu izpostavil Amorim. Verjame, da bodo rdeči vragi v tej sezoni boljši. "Težko je vedeti, kaj bomo prikazali, saj v štirih tednih nismo mogli vsega spremeniti, a čutim, da smo boljši," je ocenil.

Portugalec je svojčas pri Sportingu vodil tudi Viktorja Gyökeresa, dvakrat zapored najboljšega strelca portugalskega prvenstva. "Viktor je zelo dober igralec. Ne preseneča me, da se je pridružil velikemu klubu v Angliji," je pohvalil skavtsko službo Sportinga, ki opravlja odlično delo in sledi strategiji kluba, da pripelje za manjši denar nogometaše, ki jih pozneje proda za bistveno več denarja, s tem pa tudi preživi.

Viktor Gyökeres bo skušal v nedeljo pokvarili načrte svojemu nekdanjemu trenerju pri Sportingu. Foto: Reuters

Usoda je hotela, da bo Amorim v novo sezono zakorakal proti nekdanjemu varovancu, ki so ga poleti tudi zaradi Portugalca na dolgo in široko povezovali z Unitedom, a se je 27-letni Šved madžarskih korenin vendarle odločil za Arsenal. Topničarji so najprej želeli pripeljati Šeška, ko pa je posel s Posavcem padel v vodo, so potrkali na vrata Gyökeresa in ga po dolgi poletni sagi pripeljali v London.

V nedeljo se tako ob 17.30 na Old Traffordu obeta velik spektakel, ki ga bodo zelo pozorno in čustveno spremljali tudi v Sloveniji. Kar se tiče Uniteda, ne bosta kandidirala za nastop Lisandro Martinez in Noussair Mazraoui, sta pa na zdravstvene težave odpravila Joshua Zirkzee in vratar Andre Onana, tako da bosta kandidirala za derbi.