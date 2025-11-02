Haaland blestel proti največji angleški senzaciji, Newcastle razočaral navijače

Oba slovenska legionarja v Premier League sta bila v 10. krogu dejavna v soboto in odigrala celotno srečanje. Benjamin Šeško je z Manchester Unitedom z 2:2 remiziral v Nottinghamu, Jaka Bijol pa je z Leeds Unitedom z 0:3 klonil proti Brightonu. Vodilni Arsenal je z 2:0 slavil pri Burnleyju. Londonski derbi med Tottenhamom in Chelseajem je pripadel slednjemu (0:1), ranjeni Liverpool pa je proti Aston Villi le prekinil niz štirih prvenstvenih porazov. Na Anfieldu je zmagal z 2:0 in v slačilnico vnesel prepotrebni mir pred evropsko poslastico proti madridskemu Realu. West Ham jo je zagodel Newcastlu (3:1), Manchester City pa je v nedeljskem derbiju na krilih dvakratnega strelca Erlinga Haalanda premagal Bournemouth (3:1), največje presenečenje te sezone.

Nedelja, 2. november:

Bournemouth je ob Sunderlandu največje presenečenje prvega dela angleškega nogometnega prvenstva. Po devetih krogih je zasedal drugo mesto, v desetem pa se je končal njegov niz osmih tekem brez poraza, v gosteh je moral priznati premoč Manchester Cityju. Ta je zmagal s 3:1 in ga tudi prehitel na drugem mestu prvenstvene razpredelnice.

S tem se je nadaljevala tradicija neuspešnih Bournemouthovih gostovanj pri Cityju, kjer je zmagal le enkrat, in sicer maja leta 1989. Junak tekme je bil spet najboljši strelec tekmovanja Erling Haaland, ki je dosegel dva gola.

Erling Haaland je v uvodnih 32 minutah že dvakrat zatresel mrežo Bournemoutha. Foto: Reuters

Bournemouth, ohrabren zaradi zadnjih izidov in drugega mesta na prvenstveni lestvici, se je od samega začetka samozavestno postavil na igrišču. Ni se postavil v obrambo, ampak je želel imeti dirigentsko palico. A to je bila tudi voda na mlin za hitre napadalce Cityja. Ti so si v prvem delu zaradi visoke postavitve obrambne linije tekmecev pripravili številne priložnosti, samo Erling Haaland je trikrat sam prišel pred vratarja, dvakrat ga je tudi premagal in je zdaj že pri 13 golih v letošnjem prvenstvu in pri 98 v karieri.

Gosti posebno nevarni niso bili, so pa vmes med goloma Norvežana prišli do izenačenja. Za to ima velike zasluge tudi vratar Gianluigi Donnarumma, ki je po kotu storil veliko napako, poklonil žogo Tylerju Adamsu, ta pa jo je potisnil v mrežo.

Je pa Bournemouth bolj grozil na začetku drugega dela. Pripravil si je nekaj priložnosti, toda italijanskega vratarja ni premagal. Gol je padel na nasprotni strani, končni izid je v 60. minuti postavil Nico O'Reilly.

Veselje nogometašev West Hama Aarona Wan-Bissake in Mateusa Fernandesa po avtogolu igralca Newcastla Svena Botmana (2:1). Foto: Reuters

Pomembne točke je osvojil West Ham, na domačem igrišču je s 3:1 ugnal Newcastle. Domači so že v četrti minuti zadeli vratnico, praktično v naslednjem napadu prejeli gol, goste je v vodstvo popeljal Jacob Murphy.

Toda že do odmora so naredili preobrat, najprej je s strelom od daleč izenačil Lucas Paqueta, nato pa je avtogol dosegel Sven Botman. Končni izid je ob koncu drugega polčasa postavil Tomaš Souček.

Šeškov United do točke v Nottinghamu

Ruben Amorim je tokrat ostal zvest taktični postavitvi 3-4-2-1. Če je v uvodnih desetih nastopih v tej sezoni vselej s tekme v tekmo spreminjal začetno enajsterico, je proti Nottingham Forestu zadržal tisto, s katero je vstopil v dvoboj proti Brightonu (4:2). To je pomenilo, da je od prve minute začel v napadu tudi Benjamin Šeško. Na zadnjih treh srečanjih, kjer je zaigral od prve minute, je prispeval dva zadetka in eno podajo, tokrat pa se ni vpisal v statistiko.

Rdeči vragi so povedli v 34. minuti, ko je po podaji iz kota natančno z glavo meril Casemiro, to pa je bil tudi edini omembe vreden dogodek prvega polčasa, z izjemo zgodnje poškodbe Douglasa Luiza pri domačih. V drugem polčasu pa so domači gostom pripravili pravi šok, saj so z goloma v 48. in 50. minuti pripravili popoln preobrat. Najprej je Morgan Gibbs-White zadel z glavo, skorajda v naslednjem napadu pa je Nicolo Savona natančno meril v levi spodnji kot vrat Senneja Lammensa.

Benjamin Šeško in soigralci so po treh zaporednih zmagah vknjižili remi. Foto: Reuters

Bruno Fernandes je nato v 61. minuti skorajda poskrbel za izenačenje, a bil še preveč natančen in stresel okvir vrat. Sledile so mirne minute, v 81. minuti pa so gostje vendarle dočakali izenačenje. Po kotu se je izbita žoga znašla pri Amadu Dialloju, ki jo je z izjemnim udarcem z roba kazenskega prostora poslal v domačo mrežo. United je bil nato nekoliko nevarnejši, do enega strela je prišel tudi Šeško, a rezultat se ni več spremenil.

Visok poraz Leedsa, Arsenal suveren

Jaka Bijol je kljub vrnitvi Pascala Struijka po bolezni začel v udarni enajsterici Leedsa, a veliko razlogov za zadovoljstvo na koncu srečanja proti Brightonu ni imel. Danny Welbeck je domače v vodstvo povedel že v 11. minuti, Diogo Gomez pa je z goloma v 64. in 70. minuti poskrbel za visoko zmago domačih.

Jaka Bijol je z Leedsem visoko izgubil pri Brightonu. Foto: Reuters

Vodilni Arsenal še naprej blesti. Tokrat je z goloma Viktorja Gyökeresa in Declana Ricea v prvem polčasu odpravil Burnley. Chelsea je na obračunu londonskih velikanov v gosteh z 1:0 ugnal Tottenham. Edini gol na srečanju je v 34. minuti dosegel Joao Pedro.

Liverpool prekinil črni niz

Prvak Liverpool je začel sezono s petimi zaporednimi zmagami, nato pa nanizal kar štiri poraze, kar je tabor rdečih napolnilo s stresom. Trener Arne Slot se prvič, odkar je nasledil Jürgena Kloppa, pri svojem delu spopada s povečanim pritiskom, saj se trese njegov stolček. Njegov položaj je poslabšal še izpad v angleškem ligaškem pokalu proti Crystal Palacu, na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih pa je izgubil kar šest dvobojev. A sobota zmaga nad Aston Villo je morda le malce ublažila pritisk.

Foto: Reuters

Na Anfieldu je Aston Villa padla z 2:0. Ob koncu prvega polčasa je zadel Mohamed Salah, v 58. minuti pa še povratnik Ryan Gravenberch.

Ponedeljek prinaša sklepno dejanje kroga, do tega kroga četrtouvrščeni Sunderland bo gostil Everton.

Angleško prvenstvo, 10. krog:

Sobota, 1. november:

Nedelja, 2. november:

Ponedeljek, 3. november:

