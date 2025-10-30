Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Četrtek,
30. 10. 2025,
8.00

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Premier League Manchester United Benjamin Šeško Benjamin Šeško

Četrtek, 30. 10. 2025, 8.00

15 minut

Benjamin Šeško je izjemno priljubljen med navijači

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Manchester United Benjamin Šeško | Benjamin Šeško | Foto Guliverimage

Benjamin Šeško

Foto: Guliverimage

Slovenski nogometaš Benjamin Šeško zdaj že nekaj časa igra na Otoku, natančneje pri Manchester Unitedu. Očitno pa je naš nogometaš zelo priljubljen pri navijačih.

Ti so pripravljeni narediti marsikaj, da bi se lahko srečali s svojimi športnimi junaki. Eden izmed teh junakov je tudi Benjamin Šeško, ki so ga med vožnjo z avtomobilom ujeli zvesti navijači. Ena izmed navijačic je bila tako navdušena, da je pred Slovencem dobesedno padla na kolena, nato pa se z njim še fotografirala.

Benjamin Šeško je za rdeče vrage do zdaj odigral devet tekem in dosegel dva zadetka. Prvi gol je dosegel septembra proti Brentfordu, drugega pa na začetku oktobra proti Sunderlandu. Manchester, ki je trenutno šesti na lestvici angleškega prvenstva, bo naslednjo tekmo odigral 1. novembra proti Nottingham Forestu.

Preberite še:

Eberechi Eze, Arsenal
Sportal Arsenal se je utrdil v vodstvu, šok za City. Šeško do asistence ob zmagi Uniteda.
Premier League Manchester United Benjamin Šeško Benjamin Šeško
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.