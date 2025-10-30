Slovenski nogometaš Benjamin Šeško zdaj že nekaj časa igra na Otoku, natančneje pri Manchester Unitedu. Očitno pa je naš nogometaš zelo priljubljen pri navijačih.

Ti so pripravljeni narediti marsikaj, da bi se lahko srečali s svojimi športnimi junaki. Eden izmed teh junakov je tudi Benjamin Šeško, ki so ga med vožnjo z avtomobilom ujeli zvesti navijači. Ena izmed navijačic je bila tako navdušena, da je pred Slovencem dobesedno padla na kolena, nato pa se z njim še fotografirala.

Benjamin Šeško je za rdeče vrage do zdaj odigral devet tekem in dosegel dva zadetka. Prvi gol je dosegel septembra proti Brentfordu, drugega pa na začetku oktobra proti Sunderlandu. Manchester, ki je trenutno šesti na lestvici angleškega prvenstva, bo naslednjo tekmo odigral 1. novembra proti Nottingham Forestu.

