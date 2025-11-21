Marseille z zmago na vrh, oči uprte v Rennes

Po reprezentančnem premoru se nadaljuje boj za točke v francoskem nogometnem prvenstvu. Nogometaši Marseilla so se z visoko zmago v Nici vsaj začasno prebili na vrh ligue 1. V soboto bodo oči uprte na Roazhon Park, kjer bo Rennes gostil Monaco, po več kot dveh letih odsotnosti pa naj bi se na igrišče vrnil Paul Pogba. Francoz je avgusta 2023 po tekmi za ekipo Juventusa padel na testu za droge in prejel štiriletno prepoved igranja, ki je bila nato skrajšana na 18 mesecev.