Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
21. 11. 2025,
22.42

Osveženo pred

7 ur, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Lyon Marseille PSG Paul Pogba Monaco tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva francosko prvenstvo Ligue 1

Petek, 21. 11. 2025, 22.42

7 ur, 5 minut

Francosko prvenstvo, 13. krog

Marseille z zmago na vrh, oči uprte v Rennes

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Marseille | Marseille se je vsaj začasno povzpel na prvo mesto. | Foto Reuters

Marseille se je vsaj začasno povzpel na prvo mesto.

Foto: Reuters

Po reprezentančnem premoru se nadaljuje boj za točke v francoskem nogometnem prvenstvu. Nogometaši Marseilla so se z visoko zmago v Nici vsaj začasno prebili na vrh ligue 1. V soboto bodo oči uprte na Roazhon Park, kjer bo Rennes gostil Monaco, po več kot dveh letih odsotnosti pa naj bi se na igrišče vrnil Paul Pogba. Francoz je avgusta 2023 po tekmi za ekipo Juventusa padel na testu za droge in prejel štiriletno prepoved igranja, ki je bila nato skrajšana na 18 mesecev.

PSG čaka gostovanje pri ekipi Le Havreja, Lens bo že pred tem gostil Strasbourg.

Paul Pogba Juventus
Sportal Po več kot dveh letih se vrača

Francosko prvenstvo, 13. krog:

Petek, 21. november:

Sobota, 22. november:

Nedelja, 23. november:

Lestvica:

Najboljši strelci:

10 - Greenwood (Marseille), 
- Panichelli (Strasbourg)
8 - Lepaul (Rennes)
- Diop (Nice)
5 - Aubameyang (Marseille), Edouard (Lens), Fati (Monaco), Kebbal (Paris), Said (Lens), Šulc (Lyon)

Lyon Marseille PSG Paul Pogba Monaco tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva francosko prvenstvo Ligue 1
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.