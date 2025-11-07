Petek, 7. 11. 2025, 16.40
35 minut
Francosko prvenstvo, 12. krog
PSG brani vodstvo
V 12. krogu francoskega nogometnega prvenstva bo PSG bo porazu z Bayernom v ligi prvakov skušal vtis popraviti na domačem terenu, kjer ga v nedeljo zvečer čaka srečanje z Lyonom, ki pred začetkom kroga na šestem mestu za vodilnimi Parižani zaostaja le štiri točke. Marseille se bo v soboto pomeril z Brestom, Lens pa čaka gostovanje pri Monacu.
Francosko prvenstvo, 12. krog:
Petek, 7. november:
Sobota, 8. november:
Nedelja, 9. november:
Lestvica:
Najboljši strelci:
9 - Panichelli (Strasbourg),
8 - Lepaul (Rennes),
7 - Greenwood (Marseille),
6 - Diop (Nice),
5 - Fati (Monaco), Kebbal (Paris), Šulc (Lyon),
...