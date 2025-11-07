PSG brani vodstvo

V 12. krogu francoskega nogometnega prvenstva bo PSG bo porazu z Bayernom v ligi prvakov skušal vtis popraviti na domačem terenu, kjer ga v nedeljo zvečer čaka srečanje z Lyonom, ki pred začetkom kroga na šestem mestu za vodilnimi Parižani zaostaja le štiri točke. Marseille se bo v soboto pomeril z Brestom, Lens pa čaka gostovanje pri Monacu.