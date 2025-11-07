Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
7. 11. 2025,
16.40

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Monaco Lille Lens Marseille PSG Ligue 1 francosko prvenstvo

Petek, 7. 11. 2025, 16.40

35 minut

Francosko prvenstvo, 12. krog

PSG brani vodstvo

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Achraf Hakimi, PSG | PSG bo pogrešal poškodovanega Achrafa Hakimija. | Foto Reuters

PSG bo pogrešal poškodovanega Achrafa Hakimija.

Foto: Reuters

V 12. krogu francoskega nogometnega prvenstva bo PSG bo porazu z Bayernom v ligi prvakov skušal vtis popraviti na domačem terenu, kjer ga v nedeljo zvečer čaka srečanje z Lyonom, ki pred začetkom kroga na šestem mestu za vodilnimi Parižani zaostaja le štiri točke. Marseille se bo v soboto pomeril z Brestom, Lens pa čaka gostovanje pri Monacu.

Achraf Hakimi, PSG
Sportal Hakimi bo manjkal mesec in pol

Francosko prvenstvo, 12. krog:

Petek, 7. november:

Sobota, 8. november:

Nedelja, 9. november:

Lestvica:

Najboljši strelci:

- Panichelli (Strasbourg),
8 - Lepaul (Rennes),  
7 - Greenwood (Marseille),
- Diop (Nice), 
5 - Fati (Monaco), Kebbal (Paris), Šulc (Lyon),
...

Kylian Mbappe
Sportal O sporu Mbappeja in PSG bo presojalo sodišče
Liverpool Alexis Mac Allister
Sportal Bayern in Arsenal ostajata nepremagana, Liverpool le zabil izjemnemu Courtoisu

tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Monaco Lille Lens Marseille PSG Ligue 1 francosko prvenstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.