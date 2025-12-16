Denis Petrić, slovenski nogometni vratar s srbskim potnim listom, je pri 37 letih sklenil nogometno kariero. Rojeni Ljubljančan se je kot otrok viške Svobode pri 15 letih preselil v Francijo. V deželi galskih petelinov je nosil dres kar osmih klubov, vmes začel reprezentančno pot v nižjih slovenskih selekcijah, nato pa sprejel odločitev, ki jo je pozneje obžaloval. Sprejel je ponudbo Srbske nogometne zveze, a ni pozneje nikoli branil za Orle.

Slovenski nogomet je lahko upravičeno ponosen na kopico izjemnih vratarjev, ki so izstopali tudi v svetovnem merilu. Glas o kakovostnih čuvajih mreže, vzgojenih na sončni strani Alp, je dolgo časa v Franciji širil Denis Petrić. Rodil se je v Ljubljani, kot otrok viške Svobode pa se v tujino podal že pri 15 letih. Izbral je ponudbo iz Francije, nabiral izkušnje in se začel dokazovati tudi v najmočnejšem francoskem prvenstvu, vmes pa nastopal za različne mlajše selekcije iz Slovenije. Nato pa je prišel klic iz Beograda, ki je močno vplival na njegovo nadaljnjo reprezentančno pot.

Največ zaporednih sezon je v Franciji prebil v Nantesu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Bil sem še mlad, naiven. Komaj sem končal z mladinci, ko so me poklicali iz Srbije in prepričevali, da nujno potrebujejo obetavnega vratarja, saj naj bi imeli na tem igralnem mestu veliko krizo. Prepričali so me, nato sem se dvakrat še udeležil priprav z mlado srbsko reprezentanco, a nisem dobil priložnosti, nato pa so name pozabili," je pred poldrugim desetletjem v pogovoru za Sportal dejal Petrić, takrat je branil za drugoligaša Istres, in ovrgel govorice, da se je tako odločil le zaradi močne želje očeta, ki naj bi izžareval strast do srbskega nogometa.

Nikoli ni zaigral za člansko izbrano vrsto

Pozneje je torej obžaloval odločitev, da je sprejel povabilo Srbije. Čeprav je dosti let redno branil v Franciji, največjo tekmovalno formo je ohranjal pri Istresu in Troyesu, ni nikoli dočakal vpoklica v člansko izbrano vrsto. Ne s strani Srbije, ne pa tudi njegove prve domovine Slovenije. Slovenska reprezentanca je imela v njegovem najboljšem obdobju ta privilegij, da je računala na izjemne vratarje. Izstopala sta zlasti Samir Handanović in Jan Oblak, tako da je bila konkurenca za Petrića, ki se po letu 2017 ni več naigral v Franciji, prevelika.

S Troyesom je pred desetimi leti proslavljal naslov drugoligaškega prvaka. Foto: Guliverimage

S Troyesom je bil drugoligaški prvak (2015), takrat je bil izbran tudi za najboljšega vratarja tekmovanja, v francoskem pokalu je izgubil finale z Angersom (2017), v ligaškem pokalu pa z Guingampom (2019). Ko je zapustil Angers, se je moral pri naslednjih delodajalcih zadovoljiti s statusom rezervnega vratarja. Ponujene so mu bile le še drobtinice.

Petrić: Nogomet mi je dal vse

Pri Nantesu, kjer si je nekaj časa delil slačilnico tudi z nekdanjim slovenskim reprezentantom Renejem Krhinom, je tako v petih sezonah v francoskem prvenstvu zbral le dva nastopa. V prejšnji sezoni, ko je imel tudi težavo s poškodbo hrbta, je grel klop pri Lensu, trenutno najbolj vročem francoskem klubu. Po začetku julija, ko mu je potekla pogodba, ni več našel novega delodajalca. Tik pred božično-novoletnimi prazniki je sprejel odločitev, da konča kariero in se poda novim izzivom naproti.

''Po toliko letih, ki sem jih preživel na igriščih, je napočil trenutek za novo poglavje v življenju. Odločil sem se za konec profesionalne kariere. Nogomet mi je dal vse: strast, nepozabna čustva, izjemna srečanja in pustolovščino, ki me je oblikovala v človeka, kakršen sem postal. Lahko sem bil srečen, da sem opravljal takšno delo,'' je na družbenem omrežju Instagram zapisal Denis Petrić in se zahvalil družini, da mu je vedno stala ob strani, tako ob uspehih kot tudi v težjih časih. Zahvalil se je tudi vsem trenerjem, vzgojiteljem, predsednikom, agentom, soigralcem in tudi navijačem, s katerimi je imel opravka na dolgi nogometni poti v Franciji.

Kariero je sklenil pri Lensu. Tako se je ogreval lani pred srečanjem kvalifikacij za konferenčno ligo med Lensom in Panathinaikosom. Na njej je grel klop, branil pa je takratni kapetan Brice Samba, ki se je pozneje preselil k Rennesu. Foto: Guliverimage

Branil je barve številnih klubov, njegova klubska paleta je pestra in bogata (Auxerre, Cassis Carnoux, Istres, Troyes, Angers, Guingamp, Nantes in Lens), tako da je pustil določen pečat v francoskem nogometu. Zdaj se podaja novim izzivom naproti, a ostaja zapisan nogometnemu svetu. Po novem sodeluje s francoskim sindikatom profesionalnih nogometašev UNFP.