Petek, 28. 11. 2025, 22.45
53 minut
Francosko prvenstvo, 14. krog
PSG proti Monacu za četrto zaporedno zmago
Vodilni v francoski prvi nogometni ligi in branilec lovorike PSG v 14. krogu igra z enim od velikih tekmecev. To je Monaco, ki na lestvici zaostaja že 10 točk. Parižani skušajo doseči četrto zaporedno zmago.
Francosko prvenstvo, 14. krog:
Petek, 28. november:
Sobota, 29. november:
Nedelja, 30. november:
Lestvica:
Najboljši strelci:
10 - Greenwood (Marseille)
9 - Panichelli (Strasbourg)
8 - Lepaul (Rennes)
6 - Diop (Nice)
5 - Aubameyang (Marseille), Barcola (PSG), del Castillo (Brest), Edouard (Lens), Fati (Monaco), Kebbal (Paris), Neves (PSG), Said (Lens), Šulc (Lyon)