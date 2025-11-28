Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Petek,
28. 11. 2025,
22.45

Osveženo pred

53 minut

Ligue 1 francusko prvenstvo

Francosko prvenstvo, 14. krog

PSG proti Monacu za četrto zaporedno zmago

Achraf Hakimi, PSG

Vodilni v francoski prvi nogometni ligi in branilec lovorike PSG v 14. krogu igra z enim od velikih tekmecev. To je Monaco, ki na lestvici zaostaja že 10 točk. Parižani skušajo doseči četrto zaporedno zmago.

Francosko prvenstvo, 14. krog:

Petek, 28. november:

Sobota, 29. november:

Nedelja, 30. november:

Lestvica:

Najboljši strelci:

10 - Greenwood (Marseille)
- Panichelli (Strasbourg)
8 - Lepaul (Rennes)
- Diop (Nice)
5 - Aubameyang (Marseille), Barcola (PSG), del Castillo (Brest), Edouard (Lens), Fati (Monaco), Kebbal (Paris), Neves (PSG), Said (Lens), Šulc (Lyon)

