Barcelona se je s petardo poigrala z Bilbaom in napredovala v finale

Štirje španski velikani se v Savdski Arabiji merijo za prvo lovoriko v letu 2026. Danes sta s superpokalnim spektaklom začela branilka naslova Barcelona in Athletic Bilbao, zanesljivo, s 5:0 je napredovala Barcelona. V četrtek se bosta za mesto v finalu pomerila še Real Madrid in Atletico z Janom Oblakom. Morda nagrada ni najbolj prestižna, okoli turnirja še vedno potekajo burne debate, a slavje na Arabskem polotoku je lahko odlična odskočna deska za preostanek sezone.

Barca je v tem tekmovanju najuspešnejši klub, ima že 15 lovorik, zadnjo je osvojila v prejšnji sezoni.

Danes je dvome o novem finalu razblinila že zelo hitro; Athletic je zdržal do 22. minute, ko je mrežo baskovske zasedbe načel Ferran Torres. Pozneje je blaugrana kar po nekajminutnem taktu rešetala obrambo tekmecev in mrežo vratarja Unaija Simona, med 30. in 30. minuto so namreč zadeli še Fermin Lopez, Roony Bardghji in Raphinha. Athletic je v končnici prvega dela sicer zadel okvir vrat Joana Garcie.

V 50. minuti je Raphinha zadel za 5:0, mladi zvezdnik Barcelone Lamine Yamal pa je v igro vstopil šele v 70. minuti, a se ni vpisal med strelce.

Athletic je tako končal superpokalno pot, ostaja pri treh lovorikah, zadnjo je dobil 2021.

Brez glavne grožnje za Oblaka

Xabi Alonso se bo do svoje prve lovorike na klopi kraljevega kluba skušal dokopati brez prvega zvezdnika ekipe. Kylian Mbappe naj bi bil zaradi poškodbe kolena odsoten vsaj tri tedne. Navijači Real Madrida uteho iščejo v visoki zmagi nad Real Betisom – Andaluzijci so v španski prestolnici prejšnji konec tedna prejeli kar pet zadetkov, pod tri se je podpisal 21-letni Gonzalo Garcia.

Za Jana Oblaka in preostanek Atleticove obrambe napad galaktikov brez Mbappeja vseeno deluje precej manj zastrašujoče. Colchonerosi lovijo svojo tretjo superpokalno lovoriko, nazadnje so jo osvojili leta 2014. Ob dejstvu, da jim boj v španskem prvenstvu vztrajno polzi iz rok (trenutno 11 točk zaostanka za vodilno Barcelono), bo pritiska na preostalih frontah precej več.

Jan Oblak bo z Atleticom v četrtek izzival Real Madrid. Foto: Gulliverimage

Prihodnje leto brez Savdske Arabije?

Še šestič v zadnjih sedmih sezonah se bo boj za španski superpokal odvil v Savdski Arabiji. Od podpisa donosne pogodbe, ki španski nogometni zvezi na leto prinese približno 40 milijonov evrov, izjemo predstavlja le sezona 2020/21, ko je turnir zaradi pandemije koronavirusa potekal za zaprtimi vrati stadionov v Andaluziji.

Kritik na račun premika tekem na Srednji vzhod tudi letos ne manjka. Da je takšna izvedba turnirja "s...anje" za navijače in nogometaše sodelujočih ekip, je med drugim nedavno govoril kapetan bilbajskega Athletica Inaki Williams. Morda Špancem prihodnje leto vendarle ne bo treba potovati v Savdsko Arabijo.

Posel, ki ga je v veliki meri pomagal izpeljati nekdanji kapetan Barcelone Gerard Pique, je sicer veljaven do leta 2029, a španska zveza razmišlja o alternativnih lokacijah za prihodnje leto, saj se bo turnir prekrival z azijskim pokalom.

Španski superpokal, polfinale:

Sreda, 7. januar:

Četrtek, 8. januar: