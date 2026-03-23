Oven

Danes se boste posvetili nekemu odnosu, ki je bil zadnje čase močno izpostavljen vzponom in padcem. Bodite topli in nežni, ne pa zahtevni in pokroviteljski. To v vsakem človeku vzbudi strah in pritisk. Ne bojte se pokazati svoje nežne plati. Ta odnos boste zagotovo izboljšali, prijateljstvo pa boste še poglobili.

Bik

Iz svoje družine in korenin lahko potegnete veliko moči in zadovoljstva, a če ni vse dobro na tem področju, boste v tem času z lahkoto videli vse težave. Čas bo za popravila nekaterih vezi. Stopite v stik s tistimi, s katerimi ste nekoč bili blizu. Vaš partnerski odnos bo v dobrem stanju le, če se bosta zanj potrudila oba.

Dvojčka

Vplivna oseba vam lahko pomaga. Vzpostavite stik z njo, saj vam lahko omogoči boljšo prihodnost in finančno varnost. Če razmišljate o menjavi dela, je sedaj čas, da pomislite na vse osebe, na katere se lahko obrnete. Možnosti so vse okoli vas, zato spreglejte. Vaša intuicija bo narekovala vašo energijo.

Rak

Danes vas bodo premetavala čustva, v enem trenutku boste čutili nevihto, v naslednjem pa modro nebo. Pazite, da vas ne bo preveč zaneslo skozi to burno obdobje. Najprej se prepričajte, kaj čutijo drugi, preden boste kaj rekli. Raje se malo zadržite, ne podcenjujte situacije že vnaprej. Poiščite primeren način, da boste rešili stvari.

Lev

Danes in v prihajajočih dneh lahko pričakujete izboljšanje na področju financ. Vidna je oplemenitev premoženja, zato boste navdušeno zapravljali. Omejite se in ne pretiravajte, saj vam bo dodaten denar v prihodnosti prišel zelo prav. Če želite pomembnejše delo, je sedaj pravi čas, da pokažete zagon in voljo.

Devica

Če boste naleteli na zaprta vrata, jih ne odpirajte na silo, ker ne boste ničesar dosegli. Varujte se tudi lastne strogosti in pesimizma, h katerima boste danes še posebno nagnjeni. Potrudite se in ostanite pozitivni, saj boste danes tako največ dosegli. Zaključite že tisto, kar vas preganja.

Tehtnica

Nekonvencionalna romantika in socialno povezovanje bosta danes v ospredju. Včasih enostavno vemo, kaj je prav in skočimo brez obotavljanja. Nekdo bo ujel vašo pozornost. Splošni občutki okoli vas so takšni, da je vaš načrt najboljši. Izkoristite to prednost in napredujte, kolikor boste le lahko.

Škorpijon

Izredno intuitivni boste, kar le s pridom uporabite. To vam bo pomagalo pri reševanju vsakodnevnih težav tako na ljubezenskem kot na poslovnem področju. Poleg tega vam bo intuicija pomagala pri kovanju načrtov, za kar boste danes porabili kar nekaj časa. Izredno delovno bo.

Strelec

Ne pustite, da bi vas nadležna nesoglasja pripeljala do čustvene zmede. Ne porabljajte energije za to. Če ne boste kontrolirali čustev, bi lahko izrekli težke besede, zato bodite previdni, kako se boste odzivali in vsakič premislite, preden boste spregovorili. Prav nesmiselno bi se bilo zaplesti v prepir.

Kozorog

Danes bo v ospredju konflikt med obveznostjo in užitkom. Hrepeneli boste po ljubezni in čustvenem zadovoljstvu, a boste razmišljali preveč trezno. To bo lahko začetek zelo napornega obdobja za vas. Razmerje, v katerem ste, se bo lahko začasno ali dokončno končalo. To bo čas, ko se boste morali odreči nečemu, kar zelo cenite.

Vodnar

Neko osebo, na katero ste naleteli pred kratkim, ste močno pritegnili in vsa vpletenost v romantiki se bo okrepila. Pričakujte ognjemet čustev. Vaše razmerje bo postalo razburkano, še posebej če se partner ne bo odzival na vaše namige ali ne bo bil vsaj toliko ljubeč, kot si boste vi želeli.

Ribi

Lotite se prestrukturiranja v vašem življenju. Sprememba bo na začetku malo strašna, a ko boste spoznali, da je potrebna spremenljivka za napredek, bo bolje. Najverjetneje vam ne bo potrebno preveč spreminjati ciljev, a mogoče boste morali spremeniti vašo smer, da jih boste dosegli.