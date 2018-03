Foto: Vid Ponikvar

… leta 2008 je slovenska plavalka Sara Isakovič v Eindhovnu postala evropska prvakinja na 200 metrov prosto. Takrat komaj 19-letna Blejka je konkurenco ugnala z državnim rekordom 1:57,45.

To je bila prva zlata medalja za slovensko plavanje na evropskih prvenstvih v olimpijskem bazenu po letu 1981, ko je zlato na 400 metrov prosto osvojil Borut Petrič.

Peter Mankoč je isti dan na prvenstvu v Eindhovnu prav tako z državnim rekordom na 100 metrov delfin (52,07) osvojil srebrno medaljo.

Sicer pa je bilo prav leto 2008 najuspešnejše v karieri Sare Isaković, na poletnih olimpijskih igrah v Pekingu je tistega leta osvojila še srebrno odličje v svoji paradni disciplini na 200 metrov prosto.

Zgodilo se je še

Leta 1962 se je rodil najslavnejši angleški veslač Steve Redgrave. Olimpijsko zlato je osvojil na kar petih zaporednih igrah (1984–2000), devetkrat je postal svetovni prvak. Danes upokojeni veslač je na Otoku prejel viteški naslov in velja za enega največjih britanskih olimpijcev vseh časov.

Leta 1973 se je rodil ameriški košarkar Jason Kidd. V 19-letni karieri v ligi NBA je branilec igral za moštva Dallas Mavericks, Phoenix Suns, New Jersey Nets in New York Knicks, največji uspeh v karieri pa je dosegel v sezoni 2010/11, ko je Dallas na krilih sijajnega Dirka Nowitzkega prvič v zgodovini kluba osvojil naslov prvakov. Kidd se je igralsko upokojil leta 2013 in je zdaj košarkarski trener. Vodil je moštvo Brooklyn Nets, danes pa sedi na klopi ekipe Milwaukee Bucks.

Leta 1980 so zaradi nelegalnih nogometnih stav aretirali Felliceja Colomba, podpredsednika nogometnega kluba Milan, v primer pa so bili prav tako vmešani nogometaši Paolo Rossi, Albertosi, Savoldi in Jordano, ki so tudi šli za rešetke. Ena od posledic te afere je bila, da sta nogometna kluba Milan in Lazio za kazen izpadla v drugo ligo.

Leta 1983 se je rodil izjemni angleški atlet somalijskih korenin Mo Farah, ki je v tekih na 5.000 in 10.000 metrov osvojil štiri zlate olimpijske medalje (London 2012 in Rio de Janeiro 2016), po petkrat pa postal svetovni in evropski prvak.

Leta 1989 je nogometna reprezentanca Angole v Lizboni izgubila proti Portugalski z 0:6, kar je najvišji poraz v njeni zgodovini.

Leta 1992 je bila v košarkarski ligi NBA dosežena šestmilijonta točka.

Leta 1994 so nogometaši Makedonije na prijateljski tekmi v Skopju pred 20 tisoč gledalci premagali Slovenijo z 2:0. Gola sta dosegla Serafimovski v tretji in Boškovski v 20. minuti. Za slovensko izbrano vrsto sta prvič zaigrala Miran Pavlin in Ermin Šiljak.

Leta 1994 je kanadska hokejska legenda Wayne Gretzky z 802. doseženim golom postavila rekord lige NHL.

Leta 1997 so rokometaši Celja Pivovarne Laško obtičali v polfinalu lige prvakov, čeprav so v gosteh s 26:22 premagali Barcelono. Vse je bilo izgubljeno že na prvi tekmi v Celju, ko so Španci zmagali z 29:24.

Rodili so se ...

1953 – nekdanji hrvaški nogometaš Ivan Šurjak

1954 – pokojni ameriški košarkar Moses Malone

1956 – nekdanji švedski smučarski tekač Thomas Wassberg

1957 – pokojni valižanski nogometaš Robbie James

1958 – nekdanji švedski hokejist in trener Bengt-Ake Gustafsson

1962 – nekdanji angleški veslač Steve Redgrave

1963 – nekdanja kubanska atletinja Ana Fidelia Quirot

1963 – nekdanji španski nogometaš Michel

1968 – nekdanji španski nogometaš Fernando Hierro

1972 – nekdanji danski nogometaš Peter Moller

1972 – nekdanji valižanski boksar Joe Calzaghe

1972 – nekdanji švedski teniški igralec Jonas Björkman

1973 – nekdanji ameriški košarkar Jason Kidd

1973 – nekdanji poljski nogometni vratar Jerzy Dudek

1976 – brazilski dirkač Ricardo Zonta

1976 – nekdanji škotski kolesar in dirkač Chris Hoy

1978 – nekdanji argentinski nogometaš Walter Samuel

1979 – nekdanji slovenski nogometaš Aleš Kološa

1980 – slovenski nogometaš Jože Benko

1983 – slovenski nogometaš Luka Žinko

1983 – angleški atlet somalijskih korenin Mo Farah

1984 – slovenski nogometaš Igor Nenezič

1986 – italijanski motociklist Andrea Dovizioso