… leta 1948 se je rodil legendarni kanadski hokejist Bobby Orr, ki velja za enega najboljših igralcev vseh časov.

S hitrostjo in izjemnim občutkom za strel je vlogo hokejskega branilca dvignil na novo raven. V ligi NHL je igral za moštvi Boston Bruins in Chicago Blackhawks, je edini branilec, ki je dosegel devet hat-trickov, prvi branilec, ki je v eni sezoni dosegel 30 golov (1969-70), in prvi, ki je presegel znamko 40 zadetkov (1974/1975).

V sezoni 1970/1971 je postal prvi hokejist, ki je v ligi NHL zbral sto podaj, in je še vedno edini branilec, ki je osvojil pokal Arta Rossa. Tega podeljujejo najboljšim strelcem v rednem delu sezone. To mu je uspelo dvakrat, v sezonah 1969/1970 in 1974/1975.

V letih 1970 in 1972 je s soigralci iz Bostona dvignil Stanleyjev pokal, s kanadsko reprezentanco pa leta 1976 osvojil pokal Kanade in bil izbran za najkoristnejšega igralca tistega turnirja.

Zgodilo se je še …

Leta 1966 so iz londonske palače Westminster ukradli nogometni pokal Julesa Rimeta, ki je bil tam na ogled kot del razstave športnih znamk. Angleškim oblastem so ga le teden prej posodili Brazilci. Tri tisoč funtov vreden in iz čistega zlata narejen pokal so roparji ukradli med mašo, ki je potekala na drugem koncu stavbe, čudno pa je, da so za sabo pustili tri milijone funtov vredne znamke.

Nekaj dni kasneje sta David Corbett in njegov pes Pickles med sprehodom v južnem Londonu pod kupom smeti po naključju našla pogrešan pokal in Corbett je za nagrado prejel 6.000 funtov.

Pokal je dobil ime po prvem predsedniku krovne svetovne nogometne organizacije in pobudniku tekmovanj za svetovno prvenstvo, Francozu Julesu Rimetu. Zlat kipec je tehtal 3,8 kilograma in v višino meril 35 centimetrov. Naredil ga je francoski kipar Abel LaFleur, izdelan je bil iz zlata, podstavek pa iz poldragih kamnov.

V trajno last so ga leta 1970 dobili Brazilci. Nagrajeni so bili kot edina reprezentanca, ki ji je uspelo trikrat osvojiti naslov svetovnega prvaka. Žal zdaj v njihovih vitrinah stoji le njegova kopija, saj so kipec leta 1983 ponovno ukradli, stopili in prodali.

Leta 1982 je legendarni slovenski smučarski junak Bojan Križaj v domači Kranjski Gori osvojil svojo tretjo slalomsko zmago. Na najvišjo stopničko odra za zmagovalce je stopil po tem, ko je premagal večnega rivala, Šveda Ingemarja Stenmarka, in Avstrijca Franza Gruberja.

Leta 1990 je zaradi kirurških zapletov, ki so bili posledica amputacije noge v letu 1986, v 60. letu starosti umrl Lev Ivanovič Jašin, po mnenju mnogih največji vratar, ki je kadarkoli stal med vratnicami nogometnega gola.

Bil je prva zvezda prvega evropskega prvenstva leta 1960 v Franciji, na katerem je ZSSR osvojila prvo mesto. Ob opevanemu "refleksu panterja" ga je krasila tudi izjemna fizična pripravljenost, ki ga je postavila daleč pred druge vratarje. Zaradi značilnega črnega dresa, akrobatskih spretnosti in neverjetnih refleksov so mu nadeli vzdevek Črni panter, zaradi njegovih dolgih rok pa tudi Črni pajek in Črna hobotnica.

Ob vseh medaljah in naslovih za enega največjih uspehov njegove kariere velja razglasitev za evropskega nogometaša leta 1963. Jašin namreč do danes ostaja edini nogometni vratar, ki je dobil to nagrado. Leta 2000 ga je Fifa izbrala za najboljšega vratarja stoletja. Od aktivnega igranja se je poslovil leta 1971, pri 41 letih, z impresivno statistiko: 270-krat je ohranil nedotaknjeno mrežo, ubranil pa je tudi več kot 150 enajstmetrovk.

Leta 1993 je nogometna reprezentanca Brazilije v Sydneyju v finalu svetovnega prvenstva do 20 let osvojila naslov prvakov, potem ko je premagala Gano z 2:1. Za Brazilce sta igrala tudi kasnejša zvezdnika svetovnega nogometa, vratar Dida in napadalec Adriano.

Leta 2015 je na poletih v Planici zmagal Peter Prevc, ki je bil z 248,5 metra in 233 metri za slabih 17 točk boljši od reprezentančnega kolega Jurija Tepeša (223 in 233 metrov). Tretji je bil Avstrijec Stefan Kraft.

Leta 2016 je najstarejši od bratov Prevc ob koncu sezone v Planici ubranil zmago iz leta prej in bil s poletoma, dolgima 238 metrov in 241,5 metra, spet boljši od reprezentančnega kolega. Za slabih 15 točk je na drugem mestu takrat za Prevcem zaostal Robert Kranjec. Tretji je bil Norvežan Johann Andre Forfang.

Rodili so se:

1911 – pokojni nogometaš Sovjetske zveze Gavril Kačalin

1942 – nekdanji valižanski nogometaš Ronald Wyn Davies

1945 – ameriški košarkarski trener Pat Rilley

1948 – nekdanji kanadski hokejist Bobby Orr

1952 – nekdanji avstralski dirkač Geoff Brabham

1961 – nekdanji danski nogometaš Jesper Olsen

1967 – nekdanji švedski nogometaš Jonas Thern

1967 – nekdanji ameriški košarkar Mookie Blaylock

1968 – nekdanji slovenski nogometaš Andrej Želko

1974 – nekdanji nemški nogometaš Carsten Ramelow

1975 – nekdanji hrvaški nogometaš Silvio Marić

1980 – slovenski nogometaš Aljaž Zajc

1980 – litovski košarkar Robertas Jevtokas

1982 – poljski nogometaš Tomasz Kuszczak

1983 – slovenski nogometaš Jani Šturm

1984 – španski nogometaš Fernando Torres

1984 – finski hokejist Valtteri Filppula

1987 – beloruski hokejist Sergej Kosticin

1990 – argentinski nogometaš Marcos Rojo

1993 – ameriška teniška igralka Sloane Stephens