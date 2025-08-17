Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
N. V., STA

Tudi danes bo na cestah pestro

Foto STA

Foto: STA

Zgoščen promet je na regionalnih in lokalnih cestah na Obali ter v okolici turističnih središč pričakovati tudi na zadnji dan podaljšanega vikenda, ki so ga imeli tudi v sosednjih državah. Zaradi konca počitnic v delih Švice, Nizozemske in Nemčije je kolone vozil pričakovati tudi pred mejnimi prehodi, predvsem z Avstrijo.

Zastoje je pričakovati na celotnem avtocestnem križu. Zlasti bosta obremenjeni gorenjska in primorska avtocesta. Na štajerski avtocesti so zastoji pričakovani predvsem pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah oz. Dramljah. Gnečo je pričakovati tudi na regionalnih cestah.

Prometnoinformacijski center opozarja na gnečo tudi v ponedeljek dopoldne, ko bo na cestah tudi povečano število tovornih vozil.

Pristojni voznikom svetujejo, naj sproti spremljajo prometne informacije in po potrebi izberejo alternativne poti. Vozijo naj zbrani in spočiti, poleg prometa pa naj spremljajo tudi prometno signalizacijo. Posledice morebitnih prometnih nesreč, ki so ob povečanem prometu pogostejše, pa lahko vozniki pomagajo omiliti z ustvarjenjem reševalnega pasu, opozarja policija.

Na pot je še posebej v primeru zastojev pomembno vzeti tudi vodo, čeprav bo vročina danes popustila.

Zvečer pa voznike opominjajo na novo cestno zaporo: 

