Domače prvenstvo se ta konec tedna nadaljuje s tekmami petega kroga. Sobota se je začela z derbijem začelja v Murski Soboti, kjer je Mura za prvo zmago sezone s 3:0 premagala Domžalčane in še poglobila njihovo krizo. Ob zmagi sta zadeli tudi zadnji okrepitvi Murašev, povratnik Luka Bobičanec in Roman Pasevič. Zvečer sta se pomerila Maribor in Bravo, vijolice so v 87. minuti vodile s 3:1, na koncu pa sta se ekipi razšli z remijem (3:3). Vodilni dvojec 1. SNL Celje in Olimpija še vztraja v Evropi, tako da ga v četrtek že čakata uvodni preizkušnji v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo. Pred tem se bosta za nove točke v 1. SNL potegovala v nedeljo. V Stožice prihaja ranjeni Koper, tako da se v Ljubljani obeta derbi kroga, Rierova četa pa odhaja k prijetnemu presenečenju sezone v Kidričevo. Radomljani so v petek na krilih najboljšega strelca tekmovanja Mateja Malenška s 3:1 ugnali Primorje in skočili na drugo mesto.

Derbi začelja v Murski Soboti je pripadel gostiteljem, ki so prišli do sploh prve zmage v tej sezoni slovenskega prvenstva, Domžalčani pa ostajajo edini brez nje. Če so črno-beli na prvih štirih tekmah v 360 minutah dosegli le en zadetek, se jim je tokrat odprlo. Tudi s pomočjo zadnjih okrepitev.

V osmi minuti je po odbitem strelu Žana Petroviča žogo v mrežo poslal Luka Bobičanec, čigar vrnitev v Fazanerijo so Muraši naznanili v začetku tedna. V 48. minuti je za povišanje vodstva na 2:0 po lepem preigravanju in neubranljivem strelu poskrbel Dario Vizinger. Ko je že kazalo, da se bo tekma končala z 2:0, pa je ob debiju za Muro prvenec v sodnikovem dodatku dočakala še zadnja okrepitev, Belorus Roman Pasevič.

Mura je zdaj pri štirih točkah, Domžalčani ostajajo pri začetnih nič.

Bravo v zadnjih minutah do dveh golov in remija

V Ljudskem vrtu so navijači Maribora pričakovali nadaljevanje zmagovitega niza v 1. SNL, s katerim bi lažje pozabili na zgodnji izpad iz Evrope. Dolgo je kazalo, da bo Vijolicam uspelo, še v 87. minuti do vodile s 3:1, nato pa dva gola Ljubljančanov in delitev točk.

Mariborčani so še v 86. minuti vodili s 3:1 ... Foto: Jure Banfi

Bravo se je že večkrat izkazal za zelo neugodnega tekmeca. Na zadnjih šestih medsebojnih srečanjih ga je Maribor premagal le enkrat. In tudi tokrat je Bravo povzročal težave vijolicam, ki so se v 18. minuti znašle v zaostanku. Goste je z natančnim udarcem z roba kazenskega prostora v vodstvo popeljal Sandi Nuhanović in postavil rezultat prvega polčasa.

Drugega pa so domači začeli odlično in v treh minutah zrežirali preobrat. Rezervist Eric Taylor je takoj po vstopu v igro s silovitim, neubranljivim udarcem s 30 metrov zabil žogo v desni zgornji kot in s prvencem izenačil. Le nekaj minut zatem je Orphe Mbina po prodoru s podajo na desno stran zaposlil Benjamina Tetteha, ki je z diagonalnim udarcem po tleh žogo poslal za hrbet vratarja Uroša Likarja. ... Bravo pa je v izdihljajih izsilil remi. Foto: Jure Banfi

Tetteh je v 79. minuti z drugim golom zvišal vodstvo na 3:1, ki pa ga Mariborčani niso znali zadržati. V 87. minuti se je Bravu najprej ponudila priložnost za znižanje iz 11-metrovke. Uspešno jo je izvedel Venuste Baboula, v zadnji sekundi sodnikovega dodatka pa se je v gneči pred golom najbolje znašel 19-letni Rok Kopatin, ki je zadel za remi 3:3 in delitev točk.

Celjani želijo ostati stoodstotni

V Evropi sta izmed slovenskih klubov najdlje razvajala navijače že v prejšnji sezoni, podobno pa velja tudi za aktualno. Celje in Olimpija vztrajata pri zgoščenem ritmu srečanj, zato bo še kako pomembno, da bosta znala pravilno uporabiti dovolj dolgo klop. Albertu Rieri gre to v 1. SNL, kjer ni izgubil še niti ene točke, imenitno. Na zadnjem evropskem nastopu, na katerem je doma proti Luganu že vodil z 2:1, a so nato Celjani popustili (2:4), vseeno pa napredovanje zaradi izjemne prednosti s prve tekme v Švici (5:0) ni nikoli postalo vprašljivo, trener resda ni bil zadovoljen z odzivom rezervnih igralcev, ki so vstopili v igro. Bo tokrat drugače?

Celjani želijo zadržati stoodstotni niz uspešnosti tudi na gostovanju pri Aluminiju. Foto: Aleš Fevžer

Celjane čaka gostovanje v Kidričevem pri drugoligaškem prvaku Aluminiju, ki je v sezono 2025/26 vstopil nad rezultatskimi pričakovanji in se prebil v zgornjo polovico razpredelnice. Tokrat ga čaka izpit resnice, prihaja najbolj vroči slovenski klub z izjemnim strelcem Frankom Kovačevićem, ki zna pod taktirko španskega stratega tekmece, to velja tako za 1. SNL kot tudi Evropo, spravljati v hude težave. To bo zelo čustvena tekma zlasti za vratarja Aluminija Matjaža Rozmana, dolgoletnega čuvaja mreže Celjanov, ki jim je pomagal do kar treh lovorik. Celjane čaka v četrtek že prva tekma play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo z Branikom.

Direktorju Igorju Barišiću se lahko po četrtku v Albaniji smeji. Šok terapija z menjavo trenerja prinaša zametke želenih učinkov. Foto: Aleš Fevžer

Ognjeni krst Nizozemca v 1. SNL

Podobno naporen teden se obeta tudi Olimpiji. Šok terapija z menjavo trenerja je obrodila sadove. Erwin van de Looi je, če odštejemo kaotični začetek srečanja v Albaniji, poskrbel za določen napredek. Zmaji so začeli pogosteje polniti mrežo tekmecev. Strelci so se prebudili, samozavest je okrepljena, igralci pa so dokazali, da niso čez noč pozabili igrati nogometa, tako da se rezultatska krivulja začenja nagibati v želeno smer. To je imeniten znak pred nedeljskim derbijem, ko prihaja v Stožice nepredvidljivi Koper. V prejšnjem krogu je zapravil lepo priložnost, da bi se vsaj za en dan povzpel na vrh lestvice. Po skromni predstavi na Bonifiki proti Radomljam (1:2) je ostal brez točk.

Erwin van de Looi je začel trenersko pot pri Olimpiji z dragoceno zmago zmajev na gostovanju pri albanskem prvaku Egnatii (4:2). Foto: Aleš Fevžer

To je bil prvi neuspeh Slaviše Stojanovića na klopi Koprčanov v domačem prvenstvu, zdaj pa ga čaka še neprimerno težji test. Obeta se derbi kroga v Stožicah, zmaje pa kmalu čaka nov izziv, saj bodo v četrtek v prvi tekmi play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo gostili armenskega prvaka Noah, ki prihaja v Ljubljano poln znanih imen. Zanj igrata tudi nekdanja zmaja Eric Boakye in David Sualehe kot tudi nekdanji kralj strelcev 1. SNL Nardin Mulahusejnović.

Peto dejanje 1. SNL se je začelo v petek v Domžalah. Mlinarji so v prejšnjem krogu presenetili Koper na Bonifiki (2:1), s tem pa tudi postali prvi, ki so ugnali Slavišo Stojanovića kot trenerja kanarčkov v 1. SNL. Tokrat so bili s 3:1 boljši od Primorja in skočili na drugo mesto prvenstvene lestvice.

Mladi krilni napadalec mlinarjev Matej Malenšek je zmagi nad Primorjem prispeval dva gola, skupaj jih ima v tej sezoni že pet. Foto: Jure Banfi

Dvajsetletni krilni napadalec Radomljanov Matej Malenšek je v izvrstni strelski formi, obrambo Ajdovcev, ki v zadnjih krogih ni najprepričljivejša, je prebil dvakrat in je zdaj s petimi zadetki najboljši strelec lige.

Zanimivo je, da v Domžalah dolgo časa ni bilo zadetkov, nato pa je v 70. minuti goste iz Ajdovščine popeljal v vodstvo Matic Zavnik. Veselje Primorcev pa ni trajalo dolgo, mlinarji so le tri minute pozneje izenačili na 1:1, nato pa poskrbeli za popoln preobrat in zmagali s 3:1. Ajdovci so tako izgubili že četrtič zapored.

