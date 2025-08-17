Dars zapira vipavsko hitro cesto proti Novi Gorici

Dars bo danes zvečer zaradi del za ves promet zaprl odsek vipavske hitre ceste med razcepom Nanos in Vipavo v smeri proti Novi Gorici. Popolna zapora bo trajala sto dni, promet bo v tem času preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Vozila v tranzitu bodo morala pot proti Italiji nadaljevati prek mejnega prehoda Fernetiči.

Popolno zaporo na vipavski hitri cesti v smeri proti Novi Gorici bodo vzpostavili predvidoma po 22. uri, so napovedali na Darsu. V nasprotni smeri - proti Razdrtemu - bo promet ves čas zapore potekal nemoteno po obeh pasovih hitre ceste.

Promet bo preusmerjen na "staro" cesto

Zaradi zapore bodo promet v smeri iz Razdrtega proti Vipavi preusmerili na vzporedno regionalno cesto. Vozila, namenjena proti Vipavi, bodo tako na priključku Razdrto zavila na regionalno cesto Razdrto - Manče - Vipava, po kateri bodo vozila do priključka Vipava, kjer se bodo znova vključila na hitro cesto.

To bo veljalo le za osebna vozila, avtobuse in lokalni tovorni promet s ciljem v Sloveniji. Medtem bodo tovorna vozila v tranzitu, namenjena proti mejnemu prehodu Vrtojba, na primorski avtocesti pred priključkom Razdrto s tablami preusmerjali na mednarodni mejni prehod Fernetiči.

Zapora predvidoma do 25. novembra

Popolna zapora bo ostala predvidoma do 25. novembra, pričakujejo na Darsu.

Celovita prenova vipavske hitre ceste se je začela že novembra lani in trenutno je vozni pas na dveh odsekih čez Rebrnice zaprt, zato tam promet poteka po prehitevalnem pasu.

Obnovitvena dela obsegajo namestitev dodatnih protivetrnih ograj, preplastitev cestišča ter nujna konstrukcijska dela na viaduktu Rebrnice. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je pred kratkim v izjavi za medije povedal, da viadukt leži na geološko zelo intenzivnem območju in so potrebni konstrukcijski popravki. Zdaj se zato dela prevešajo v intenzivnejšo fazo, ko je potrebna popolna zapora odseka.