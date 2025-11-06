Slovenske avtoceste: kaj nas čaka do konca leta?

Letošnje leto so zaznamovali številni zastoji na slovenskih avtocestah. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek neznosno gnečo opravičuje s tem, da je Slovenija sredi največjega investicijskega cikla v zadnjih letih. Gradbena sezona na cestah se zaradi bližajoče se zime počasi izteka, a smo se pri družbi za avtoceste (Dars) vseeno pozanimali, kaj nas na avtocestah čaka v prihodnjih mesecih.

"Do konca letošnjega leta na drugih odsekih avtocest in hitrih cest ne načrtujemo začetka obsežnejših obnovitvenih del ali novih zapor večjega obsega. Izvajala se bodo le še manjša dela, na primer popravilo poškodovanih delov vozišča – asfaltiranje, ki potekajo v krajšem časovnem obdobju dneva ali dveh in bistveno ne vplivajo na pretočnost prometa," so povedali na Darsu.

Ne smemo pozabiti tudi na decembrske praznike, ko je že v petek, 19. decembra, zlasti pa v soboto, 20. decembra, pričakovati zelo visoko gostoto prometa od Avstrije in Italije v smeri proti Hrvaški ter v okolici nakupovalnih središč.

Ni še konec!

Obsežnejša obnovitvena dela, ki se izvajajo letos, se bodo nadaljevala tudi v prihodnjem letu, napoveduje Dars.

Tako lahko pričakujemo nadaljevanje obnove štajerske avtoceste A1 med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter med Framom in Slovensko Bistrico. Letos poleti je promet proti Ljubljani potekal dvosmerno po polovici avtoceste, po enem pasu v vsako smer. V letu 2026 bodo v poletnih mesecih potekala enaka dela kot v letošnjem poletju, vendar na drugi polovici avtoceste, v smeri proti Mariboru, kjer bo promet potekal dvosmerno po enem pasu v vsako smer. V vmesnem obdobju bo promet potekal po štirih zoženih pasovih, torej po dveh v vsako smer.

Hkrati bo potekala tudi obnova viaduktov Šentilj na štajerski avtocesti A1 med mejnim prehodom z Avstrijo in Šentiljem.

V Pomurju bodo obnavljali pomursko avtocesto A5 na odsekih med Dolgo vasjo, Lendavo in Pincami.

Obnovitvena dela in hkrati graditev protivetrne zaščite bodo potekala na vipavski hitri cesti H4 med razcepom Nanos in Vipavo.

V začetku oktobra letos so se začela obnovitvena dela – vključno z zamenjavo mostov čez Pivko in ureditvijo priključka Postojna – tudi na odseku primorske avtoceste A1 med Ravbarkomando in Razdrtim. Kljub delom bo promet na tem odseku letos, predvidoma do decembra, potekal po obeh polovicah avtoceste, vendar po dveh zoženih pasovih v vsako smer, obljublja Dars. Dodajajo, da se bodo dela nadaljevala po zimski prekinitvi.

Tretji pas ljubljanske vpadnice

Proti koncu septembra letos so se začela dela za vzpostavitev tretjega pasu na štajerski avtocestni vpadnici na ljubljanski obroč, na odseku A1 med Domžalami in Ljubljana - Zadobrova.

Dela načrtujejo do sredine decembra, ko bo promet še vedno potekal po obeh polovicah avtoceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Nadaljevali bodo po koncu zime.

Foto: Gregor Pavšič

Uporabniki avtocest robantijo zaradi del, pri čemer se pridušajo, da se na cestah očitno v preteklih letih ni delalo nič, zato imamo danes tako gost promet. Podatki Darsa pa kažejo, da je po letu 2011 število kilometrov obnovljenih odsekov začelo naraščati, a so se vmes v nekaterih letih dogajala nihanja. V povprečju je bilo v zadnjih desetih letih obnovljenih 46,1 kilometra trase na leto.

"Naše avtocestno omrežje se stara, prometne obremenitve pa naraščajo. Zato je logična posledica, da se povečuje tudi obseg vzdrževalnih in obnovitvenih del. To ne pomeni toliko, da se dela več kot v preteklosti, temveč da bo v prihodnje treba obnavljati večji obseg infrastrukture," pojasnjujejo na Darsu.

Ta teden je državni zbor potrdil interventni zakon, ki bo veljavnost letnih vinjet, kupljenih do 2. decembra, podaljšal za štiri mesece. Interventno podaljšanje veljavnosti so v vladi in koaliciji označili kot nekakšno nadomestilo ljudem za potrpljenje v času slabše pretočnosti na avtocestah. Opozicija v ukrepu vidi predvolilni bonbonček.

Da se ne bi dogajali nesporazumi, Dars opozarja na naslednje: "Vinjeta, ki je začela veljati 4. februarja 2025 in bi potekla 4. februarja 2026, bo tako zaradi ukrepa veljala do 4. junija 2026. Vinjeta, ki je začela veljati 13. novembra 2024 in poteče 13. novembra 2025, pa ni vključena v podaljšanje, zato bo po tem datumu uporaba cestninskih cest brez nove vinjete pomenila prekršek. V tem primeru lahko uporabniki od 14. 11. 2025 kupijo novo letno e-vinjeto, ki bo, če bo kupljena do vključno 1. decembra 2025 in bo začela veljati najpozneje na ta dan, veljala skupno 16 mesecev.