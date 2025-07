Avtocestni priključek Dragomer na primorski avtocesti pri Brezovici se bo po dveh letih gradnje odprl v četrtek. Nov avtocestni priključek bo predvidoma razbremenil promet na območju regionalne ceste od Vrhnike prek Brezovice do Ljubljane. Med gradnjo so bili poleg izvozov z avtoceste zgrajeni povezovalni most čez avtocesto, krožišča in križišče ter tudi povezovalna cesta, ki bo povezala južni konec občine Brezovica in naselje Vnanje Gorice.

"Od četrtka, 24. julija 2025, bo odprt nov avtocestni priključek Dragomer," so o datumu odprtja avtocestnega priključka, ki leži na meji med Občino Brezovica in Občino Log - Dragomer, sporočili z Občine Brezovica.

Dela za novi avtocestni priključek Dragomer so sicer stekla že konec julija leta 2023. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na okrog 35 milijonov evrov, večino (63 odstotkov) je financiral Dars. Manjši delež sta prispevali še občini Brezovica in Log - Dragomer, dobro tretjino sredstev pa direkcija za infrastrukturo.

Foto: Facebook/InfoPot

Izvajalec je dela začel 31. julija 2023, komisijski pregled izvedenih del pa je bil opravljen 3. julija 2025, so zapisali na informativni prometni strani infoPot.

Dela so se zamaknila zaradi konsolidacije barjanskih temeljnih tal

Prvotni rok za dokončanje vseh del je sicer potekel januar letos, vendar so se dela zamaknila zaradi konsolidacije barjanskih temeljnih tal pod nasipi. Med izvajanjem del je namreč izvajalec ugotovil, da se območje nenosilnih tal razteza širše, kot je bilo predvideno v projektni dokumentaciji. Območje izvedbe vibriranih gruščnatih slopov na visokih nasipih se je zato razširilo še na severno in južno stran avtocestnega nadvoza, so še zapisali na profilu infoPot.

Povezovalna cesta, ki povezuje avtocestni priključek Dragomer in Vnanje Gorice. Foto: Facebook/InfoPot

Z Občine Brezovica so sporočili, da bo hkrati od 24. julija do 31. avgusta 2025 potekala delna zapora Podpeške ceste z občasnimi popolnimi zaporami na delu od ceste na Lazih do avtobusne postaje 6B v Vnanjih Goricah v smeri Brezovice.

Foto: Facebook/InfoPot

Dela se bodo tako nadaljevala na 1,4 kilometra dolgi povezovalni cesti, kjer je tik ob železniškem prehodu v Vnanjih Goricah treba urediti še križišče K6, so zapisali na profilu infoPot. Ureditev križišča ter nivojskega prehoda med Brezovico in Podpečjo bo predvidoma končana do sredine avgusta. V vmesnem času bo regionalna cesta zaprta, obvoz pa bo urejen prek novega priključka.