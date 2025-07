Štajerska avtocesta: do štiri ure za 33 kilometrov

S štajerskega konca že ves dan poročajo o hudih prometnih zastojih. Proti Ljubljani je nastala kolona vozil, ki se je začela že pri Framu proti predoru Golo rebro, poroča portal 24ur. Tako naj bi tovornjaki za 33-kilometrski odsek poti potrebovali celo do štiri ure. V prihodnjih dneh je na slovenskih cestah pričakovati še slabše razmere, saj se v delih Nemčije začnejo počitnice, kar bo povzročilo dodatne kolone pločevine na poti proti morju.

Zastoji so nastajali zaradi delovne zapore na posameznih odsekih med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro. Prav tako na avtocesti med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice v obe smeri promet poteka po enem voznem pasu. Zaprt je uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani, sporoča državni prometnoinformacijski center.

Trenutno se situacija umirja:

Nikakor še ni konec – zapore vse do zime

Avgusta bodo dela še razširili in začeli obnovo dobrih pet kilometrov dolgega avtocestnega odseka Slovenska Bistrica–Fram ter priključka Slovenska Bistrica sever, ki v letu 2024 še nista bila vključena v obnovitvena dela.

Tako bo vse do konca septembra 2025 promet skozi delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami urejen po enem prometnem pasu v vsako smer. Hkrati je zaprt tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani.

Prav tako je v teh dneh pričakovati povečan promet zaradi začetka počitnic ponekod v Nemčiji.