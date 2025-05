Obnova štajerske avtoceste: čaka nas vroče poletje z zastoji, najtežji del šele prihaja

Promet na štajerski avtocesti obremenjujejo vzdrževalna dela na 13 kilometrov dolgem odseku Dramlje–Slovenske Konjice, kjer pa bo najtežji del prenove, vezan na predore in viadukte, potekal letos poleti. Devetdeset dni bo tam odprt le en krak avtoceste.

Zadnjega pol leta je zaradi vzdrževalnih del močno obremenjen odsek štajerske avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Tam izvajajo rekonstrukcijo približno 13 kilometrov dolgega avtocestnega odseka. Obnova bo potekala tudi prihodnje leto, kmalu pa se tam začenja zahtevnejši del obnove.

Konec junija bodo namreč za 90 dni zaprli polovico avtocestnega kraka. Ker se tam junija in julija v povprečju na uro pelje od 1.200 do 1.400 vozil, lahko pričakujemo zastoje in podaljšan čas potovanja. Prometa na avtocestnem omrežju je bilo letos že v prvih dveh mesecih za približno dva odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Foto: DARS

Foto: DARS

Trenutno so na tem odseku urejeni trije prometni pasovi. Po potrebi dnevno vzpostavljajo po dva prometna pasova v smeri povečanega prometa. Konec junija pa se začnejo dela na viaduktih in v predorih, zato bo promet med poletjem preusmerjen na drugo polovico avtoceste, kjer bo potekal dvosmerno po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice bo zaprt uvoz na avtocesto proti Ljubljani.

"Glede na tehnične značilnosti tega odseka avtoceste, tam so predori in ni odstavnih pasov, drugačna ureditev žal ni mogoča," pojasnjujejo na Darsu.

Dars: Obvoz po regionalnih cestah bo vzel še več časa

Obnovljeni odsek spada med srednje obremenjene dele avtocestnega omrežja, a zaradi vse več tovornega prometa in dnevnih migracij predstavlja ključno prometno povezavo. Ključna zapora bo izvedena v poletnih mesecih, ko so obremenitve zaradi vsakodnevnih migracij nekoliko, a ne bistveno manjše.

"Kljub temu pričakujemo zastoje v prometnih konicah, zato voznikom priporočamo, da ostanejo na avtocesti, saj bo obvoz po regionalnih cestah časovno še zahtevnejši. Za tovorna vozila, ki nimajo lokalnega cilja, že zdaj velja prepoved vožnje po lokalnih in državnih cestah na tem območju," dodajajo na Darsu. Na območju zapore sicer deluje dežurna avtovlečna služba, zagotovili so tudi 24-urno dežurstvo gasilcev.

Povprečni dnevni promet na avtocestnem odseku Slovenske Konjice–Dramlje je v letu 2024 znašal 41.300 vozil, od tega 6.860 tovornih vozil, upoštevano v obe smeri vožnje.

Razvrščanje pred zožitvijo po sistemu zadrge

Nepravilna vožnja pred zaporami povečuje tveganje za nesreče in dodatno upočasnjuje prometni tok, zato svetujemo pravilno razvrščanje pred zožitvami (sistem zadrge), izogibanje menjavam prometnega pasu in ohranjanje ustrezne varnostne razdalje.

Kaj obsega prenova?

Prenovo 13 kilometrov smernih vozišč avtoceste proti Ljubljani in Mariboru,

posodobitev odvodnjavanja ter notranje obloge predorov Pletovarje in Golo rebro,

vzpostavitev prisilnega prezračevanja v vseh predorskih ceveh,

ureditev ubežnih poti skozi obstoječa prečnika v predorih,

zamenjavo nizkonapetostne opreme in nadzorno-krmilnega sistema,

sanacijo viaduktov in mostov, vključno z objekti Škedenj I, Škedenj II in Grapa,

postavitev novih protihrupnih ograj na izpostavljenih lokacijah.

Obnovo izvajajo tri gradbena podjetja: Pomgrad, CGP in Iskra. Pogodbena vrednost projekta je 61,6 milijona evrov (DDV ni vključen).