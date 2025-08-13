Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
I. H.

Sreda,
13. 8. 2025,
9.45

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27

Natisni članek

Natisni članek
Pag prometna nesreča Hrvaška

Sreda, 13. 8. 2025, 9.45

1 ura, 15 minut

Huda prometna nesreča na Pagu: 74-letna Slovenka je s kombijem …

Avtor:
I. H.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27
hr | Posledice prometne nesreče na Pagu | Foto Facebook/Ivica Vatrogasac Basa

Posledice prometne nesreče na Pagu

Foto: Facebook/Ivica Vatrogasac Basa

Včeraj okoli 13.20 se je na državni cesti DC-106 na območju kraja Gorica na otoku Pag zgodila prometna nesreča, v kateri so se trije ljudje huje poškodovali, dva človeka pa lažje, so sporočili z zadrske policijske uprave.

Prometno nesrečo je povzročila 74-letna državljanka Slovenije, ki je vozila kombi s slovenskimi registrskimi oznakami in se ni držala sredine označenega prometnega pasu. Zapeljala je na levi del vozišča, namenjen prometu iz nasprotne smeri, kjer je trčila v tovorni kombi z zadrskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 30-letni hrvaški državljan. Po trku se je vozilo s slovenskimi registrskimi oznakami prevrnilo na levo stran, medtem ko je vozilo z zadrskimi registrskimi oznakami odbilo na rob vozišča.

74-letna voznica in njen 86-letni sopotnik ter 30-letni voznik vozila z zadrskimi registrskimi oznakami so se v nesreči huje poškodovali.

Poleg omenjenih sta bila v nesreči udeležena še dva človeka, v slovenskem kombiju otrok, v vozilu s hrvaškimi registrskimi tablicami pa 31-letna ženska. Oba sta se lažje poškodovala.

Udeležencem prometne nesreče so nudili zdravniško pomoč v Splošni bolnišnici Zadar.

poljska baltik baltsko morje
Novice Nemški medij: Konec je. To je nova "Hrvaška".
Pijani Split
Novice Konec za pijane turiste: Hrvaška uvaja nov zakon, po zgledu Slovenije?
Policija Hrvaška
Novice Množični pretep v Medulinu: uporabili nože, sodelovali otroci, prispela specialna enota policije
Pag prometna nesreča Hrvaška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.