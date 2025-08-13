Huda prometna nesreča na Pagu: 74-letna Slovenka je s kombijem …

Včeraj okoli 13.20 se je na državni cesti DC-106 na območju kraja Gorica na otoku Pag zgodila prometna nesreča, v kateri so se trije ljudje huje poškodovali, dva človeka pa lažje, so sporočili z zadrske policijske uprave.

Prometno nesrečo je povzročila 74-letna državljanka Slovenije, ki je vozila kombi s slovenskimi registrskimi oznakami in se ni držala sredine označenega prometnega pasu. Zapeljala je na levi del vozišča, namenjen prometu iz nasprotne smeri, kjer je trčila v tovorni kombi z zadrskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 30-letni hrvaški državljan. Po trku se je vozilo s slovenskimi registrskimi oznakami prevrnilo na levo stran, medtem ko je vozilo z zadrskimi registrskimi oznakami odbilo na rob vozišča.

74-letna voznica in njen 86-letni sopotnik ter 30-letni voznik vozila z zadrskimi registrskimi oznakami so se v nesreči huje poškodovali.

Poleg omenjenih sta bila v nesreči udeležena še dva človeka, v slovenskem kombiju otrok, v vozilu s hrvaškimi registrskimi tablicami pa 31-letna ženska. Oba sta se lažje poškodovala.

Udeležencem prometne nesreče so nudili zdravniško pomoč v Splošni bolnišnici Zadar.