Mladi so se zastrupili v bazenu, pet otrok poiskalo zdravniško pomoč zaradi težav z dihanjem

Avtorji:
St. M., STA

bazen Poljud v Splitu | Direktor javnega zavoda Športski objekti Gordon Cerjan je dejal, da je do težav prišlo med izpiranjem cevi. V strojnici olimpijskega bazena na Poljudu so se zaradi mešanja klora in kisline sprostili plini in močan vonj, ki so se po prezračevalnem sistemu razširili v druge prostore in bazene. | Foto Pixsell/Zvonimir Barisin

Direktor javnega zavoda Športski objekti Gordon Cerjan je dejal, da je do težav prišlo med izpiranjem cevi. V strojnici olimpijskega bazena na Poljudu so se zaradi mešanja klora in kisline sprostili plini in močan vonj, ki so se po prezračevalnem sistemu razširili v druge prostore in bazene.

Foto: Pixsell/Zvonimir Barisin

Dva 18-letnika in še pet otrok je poiskalo zdravniško pomoč zaradi težav z dihanjem, potem ko so bili danes zjutraj med kopanjem v javnem splitskem bazenu izpostavljeni plinu. Dva od njih sta prejela kisikovo terapijo in ostala v bolnišnici, poročajo hrvaški mediji.

Težave z dihanjem so se začele med plavanjem v javnih splitskih bazenih Poljud. V splitski klinični center so po incidentu sprejeli sedem ljudi – dva 18-letnika in pet otrok, starih od osem do 13 let.

Otroci so imeli ob prihodu simptome draženja zgornjih dihalnih poti, dva so zaradi težje klinične slike in potrebe po kisiku sprejeli na oddelek za pulmologijo, je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina dejal vodja klinike za otroške bolezni pri KBC Split Joško Markić.

V bolnišnici so pojasnili, da je do težav prišlo zaradi izpostavljenosti plinu, ki je povzročila draženje dihalnih poti.

Direktor javnega zavoda Športski objekti Gordon Cerjan je dejal, da je do težav prišlo med izpiranjem cevi. V strojnici olimpijskega bazena na Poljudu so se zaradi mešanja klora in kisline sprostili plini in močan vonj, ki so se po prezračevalnem sistemu razširili v druge prostore in bazene. Na bazenu je bilo v tem času približno sto ljudi. 

Zaradi tega so objekt evakuirali in prezračili. Policija vzroke za incident še preiskuje.

Ne spreglejte
