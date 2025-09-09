V Športnem centru Ilirija v Ljubljani so končali desetdnevno redno čiščenje bazenov, v času katerega je bila notranjost športnega kompleksa zaprta. Kot je napovedal ljubljanski župan Zoran Janković, bodo bazene za obiskovalce po remontu ponovno odprli v sredo. To je dan pozneje od prvotno napovedanega datuma.

Z izvedbo rednega letnega servisa, ki je vključeval prečrpavanje in ponovno polnjenje 2.750 kubičnih metrov vode v velikem 50-metrskem bazenu in 1.200 kubičnih metrov vode v manjšem 25-metrskem ogrevalnem bazenu, so začeli 30. avgusta.

Dan odprtja zamaknili za en dan

Čeprav je direktorica javnega zavoda za šport Ljubljana Tatjana Polajnar tedaj napovedala, da bo bazenski del za rekreacijo in treninge znova odprt najpozneje od šeste ure zjutraj 9. septembra, pa so dan odprtja zdaj za en dan zamaknili.

Razlog za to je v prenizki temperaturi bazenske vode, je na današnji redni novinarski konferenci povedal ljubljanski župan Zoran Janković. Po njegovih besedah je temperatura vode dosegla 21 stopinj namesto zahtevanih 26 stopinj Celzija.

Glede na avgustovsko napoved Polajnar so v okviru rednih vzdrževalnih del potekali zamenjava in čiščenje filtrov na vsej bazenski tehniki ter čiščenje in razkuževanje bazenskih sten in dna. Sodelavcem javnega zavoda so pri prečrpavanju in polnjenju obeh bazenov pomagali strokovnjaki in delavci Voke Snaga in Gasilske brigade Ljubljana. Vrednost celotnih del naj ne bi presegla deset tisoč evrov.

Podobna dela potekajo in bodo potekala vsako leto tudi na drugih ljubljanskih bazenih, tudi na novem v Vevčah, je napovedala.

V času zaprtja bazenskega kompleksa Ilirija so letni program športa, dejavnosti klubov in društev potekali na bazenu Kodeljevo.