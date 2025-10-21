Predsmrtno čiščenje po švedsko: olajša vam življenje (in smrt)

V naslednjih dneh bomo zaradi bližajočega se dneva spomina na mrtve morda več razmišljali o smrti. Da ne bodo to vedno le grobovi, sveče in cvetje, s katerimi krasimo poslednja bivališča svojih bližnjih, pišemo o navadi pregovorno praktičnih Skandinavcev – švedskem predsmrtnem čiščenju. Početje nikakor ni tako morbidno, kot obljublja naslov.

Postopek švedskega predsmrtnega čiščenja vključuje pospravljanje in organiziranje stvari, da se našim svojcem ob naši smrti ne bo treba prebijati skozi kupe drobnarij, omare, polne starih puloverjev in 30 let starih papirjev. Saj ne, da je ideja pospravljanja zabavna, je pa vsekakor premišljena in je mešanica intenzivnejšega spomladanskega čiščenja ter skrajno minimalističnega organiziranja domovanja v skladu z navodili Marie Condo.

Švedsko predsmrtno čiščenje je pomemben koncept, ne glede na življenjsko obdobje, saj nenazadnje ne vemo, kaj nas čaka jutri, svetuje Kate McGregor v prispevku na spletni strani House Beautiful, ki se osredotoča na življenjski slog.

V osnovi je definicija švedskega predsmrtnega čiščenja postopek, pri katerem oseba pospravi svoje stvari in uredi svoje zadeve v pričakovanju smrti. Pustimo si stvari, ki jih še vedno potrebujemo za srečno življenje ali pa jih želimo nekomu zapustiti. Tudi družinskih fotoalbumov verjetno ne bomo zavrgli.

Na katera področja se je treba osredotočiti?

Na kratko se odgovor glasi: na vsa. Daljša različica pa svetuje, da začnimo s področjem, ki ga je najlažje urediti, nato pa se pomikamo proti bolj obremenjujočim in predmetom s sentimentalno vrednostjo.

Avtorica ene od knjižnih uspešnic, ki obravnava tovrstno čiščenje, Margareta Magnusson, priporoča, da začnemo na podstrešju ali v kleti. Tu bo zagotovo mnogo predmetov, ki jih ne potrebujemo, recimo stare igrače ali polomljeni praznični okraski. Ko določimo kategorijo stvari, ki jih imamo v izobilju, kot so oblačila ali knjige, jih lahko začnemo razvrščati brez čustvene navezanosti, svetuje Magnusson.

Šest nasvetov za uspešno švedsko predsmrtno čiščenje

Stran z odvečnimi stvarmi

Ali kdo res potrebuje pet servirnih pladnjev ali sedem kompletov enakih prtičkov? Ali rolerje, ki jih nismo uporabili že dve desetletji? Stvari pogosto hranimo zaradi njihovega potenciala ali "za vsak slučaj", to pa ustvarja le nered. Znebiti se odvečnih predmetov, ki jih ne uporabljate več, je preprost začetek.

Foto: Guliverimage

Digitalizacija spominov

Najbolj poenostavljen in funkcionalen način za ohranjanje družinske dediščine, pomembnih dokumentov in fotografij, ki jih hranimo iz sentimentalnih razlogov, je digitalizacija.

Odmetujmo z namenom, ne s krivdo

Ne glede na to, kaj pospravljamo, se bomo zlahka počutili krive zaradi ustvarjanja odpadkov ali zaradi odmetavanja stvari, ki so še vedno uporabne. To sploh ni nujno, saj oblačila lahko podarimo trgovini s stvarmi iz druge roke, knjige pa lokalni knjižnici. Avtorica obljublja, da bo, ko bomo predmete zavrgli z namenom olajšati življenje sebi in svojim najdražjim, občutek krivde začel bledeti.

Kupujmo manj

Ne glede na to, ali smo v zgodnjih 20. ali zgodnjih 80. letih, je najpreprostejši način za začetek švedskega čiščenja ta, da nehamo kar naprej kupovati. Nakupovati manj v tem primeru pomeni, da dvakrat premislimo, ali res potrebujemo še eno poletno obleko ali še nekaj okrasnih blazin za kavč ali posteljo.

Bodimo obzirni

Svoje družinske člane obvestimo, da izvajamo švedsko čiščenje, kot "zadnji poziv". S tem lahko vzamejo, karkoli bi radi imeli (seveda, če smo se tega nameravali znebiti), in povedo, če obstajajo predmeti, ki bi jih radi obdržali.

Pazimo nase

Švedsko predsmrtno čiščenje je maraton, ne šprint in nihče ne pričakuje, da lahko v enem samem dnevu, tednu ali celo mesecu pospravimo svoje celotno življenje. Takšno čiščenje zahteva odmore, saj je lahko fizično kot tudi psihočno izčrpavajoče.