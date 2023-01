Gurujka pospravljanja priznala, da doma nima pospravljeno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marie Kondo, gurujka pospravljanja oziroma kraljica čistoče, ki so jo nasveti za urejanje doma izstrelili med svetovne zvezde, je zdaj priznala, da je po rojstvu tretjega otroka leta 2021 "nekako obupala" nad pospravljanjem.

"Do zdaj je bilo pospravljanje moj poklic, in zato sem se po svojih najboljših močeh trudila, da bi bil tudi moj dom ves čas pospravljen," je povedala v pogovoru za Washinton Post, "zdaj pa sem nad tem nekako obupala, a na pozitiven način. Ugotovila sem, da mi je pomembnejši čas, ki ga preživim z otroki. Moj dom je razmetan, toda v tej fazi mojega življenja je to dobro zame."

Foto: Guliverimage

V svoji najnovejši knjigi se je osredotočila na japonski koncept kuraši, kar pomeni "način življenja". Kot je pojasnila, se je njen način življenja po rojstvu tretjega otroka spremenil, namesto na popolno organiziranost se je osredotočila na majhne stvari, ki jo osrečujejo.

"Pospravljanje pomeni ukvarjanje z vsemi 'stvarmi' v svojem življenju," je med drugim zapisala v novi knjigi, za Washington Post pa pojasnila, da se sicer ni povsem odpovedala pospravljanju doma, toda to ne zavzame več večine njenega časa, temveč se raje posveča stvarem, ki jo bolj osrečujejo.

