Kako organizirati sobo za popolno učno okolje?

Pred šoloobveznimi otroki je še slab mesec počitnic, potem pa bodo spet sedli v šolske klopi. Eden od ključnih korakov za uspešen začetek šolskega leta je tudi organizacija otroške sobe, da bo omogočala udobje in funkcionalnost. Organizirana soba omogoča boljšo koncentracijo in večjo produktivnost pri učenju. Kako torej sobo pripraviti na novo šolsko leto?

Začnite s temeljitim čiščenjem sobe

Odstranite vse nepotrebne predmete in jih po potrebi darujte ali reciklirajte. Temeljito posesajte vsak kotiček sobe in obrišite prah z vseh površin, tudi z notranjih polic omar. Pri tem na novo organizirajte oblačila in druge stvari, ki jih shranjujete v omarah. Pomijte okna in operite zavese, tako bo soba še nekaj časa tudi prijetno dišala.

Pospravite pisalno mizo

Poskrbite za organiziran in urejen delovni prostor. Uporabite predalnike, organizatorje in mape, da boste lahko hitro našli vse, kar potrebujete za učenje. Na mizi imejte le osnovne potrebščine, kot so lonček s pisali, namizna svetilka in urnik.

Foto: Shutterstock

Po potrebi lahko razporedite pohištvo, da boste imeli dovolj prostora za učenje in tudi počitek. Pisalno mizo postavite na mesto, ki zagotavlja veliko naravne svetlobe. Poskrbite tudi za prostor, kjer boste shranjevali šolske potrebščine in knjige.

Priprava urnika

Vzemite si čas za pripravo svojega tedenskega urnika. Upoštevajte čas pouka, obveznosti in prostočasne aktivnosti. Na voljo imate tudi različne aplikacije in koledarje, ki vam lahko pomagajo pri organizaciji časa.

Priprava šolske torbe

Pred začetkom šole pripravite šolsko torbo. Očistite jo in preverite, ali imate vse šolske potrebščine, kot so zvezki, delovni zvezki, pisala in učbeniki. Organizirajte jih na način, ki vam najbolj ustreza, da boste vedno vedeli, kje je kaj. Poskrbite za urejene predale in žepe v šolski torbi.

Foto: Shutterstock

Pripravite se na dober spanec

Za uspešno učenje je ključnega pomena tudi dober spanec. Poskrbite, da je vaša postelja udobna in čista. Pred novim šolskim letom operite vso posteljnino, obrnite jogi in pripravite toplejše odeje, ki vas bodo prijetno grele v hladnejših jesenskih nočeh.