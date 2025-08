Slovenska skupina King Foo, ki se je letos borila, da bi na Evroviziji zastopala San Marino , je v izjavi za javnost sporočila, da so spremenili svoje ime. Od zdaj naprej bodo ustvarjali pod imenom Here and Everywhere.

Skupina, ki jo sestavljajo Aleksandra Josič, Marko Zorec, Andrej Hočevar in Rok Golob, pravi, da so se za spremembo imena odločili zaradi "močne potrebe po novi identiteti, ki bolj odraža ustvarjalno vizijo in duhovno povezanost", novo ime skupine namreč pomeni "iskanje, pristnost, širino". Dodajo, da so "iskalci: resnice, zvoka, tistega, kar presega nas same. Glasba nas zasidra v ta trenutek, a nas hkrati poveže z nečim širšim. Začne se tukaj – in se razlije povsod. To smo zdaj".

V novo glasbeno obdobje stopajo s pesmijo Restart, ki govori o notranjih premikih, vztrajnosti in pogumu za nov začetek ter hkrati napoveduje njihov prihajajoči album Seeker of the Source, za katerem stoji dobitnik grammyja Andrew Scehps.

Za King Foo, ki jih bomo od zdaj naprej poznali kot Here and Everywhere, je sicer pestro leto, polno uspehov. Februarja so nastopili v finalu nacionalnega evrovizijskega izbora San Marina, pred kratkim pa se vrnili s koncerta v Avstriji, kjer so nastopili kot predskupina Bryanu Adamsu.

