Umrl trikratni oskarjevec

V petek zvečer je na svojem domu v Los Angelesu umrl ameriški pisec besedil in trikratni dobitnik oskarja Alan Bergman. Star je bil 99 let. V zadnjih mesecih je imel težave z dihali, a je do konca pisal pesmi.

Bergmanova žena Marilyn Bergman, ki je prav tako pisala besedila in tudi glasbo, je umrla leta 2022 v starosti 93 let. Par, poročen od leta 1958, je postal znan predvsem po filmski glasbi, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Trije oskarji

Za oskarja sta bila nominirana 16-krat. Prva nominacija jima je takoj prinesla oskar. To je bila pesem The windmills of your mind za film Afera Thomasa Crowna (1969).

Nadaljnji oskarji so sledili za pesem The way we were (1973) iz romantičnega filma Dekle, ki sem jo ljubil z Barbro Streisand in Robertom Redfordom, leta 1984 pa za besedilo za film Yentl, ki ga je režirala Streisandova. Pri filmu sta zakonca Bergman sodelovala s francoskim skladateljem Michelom Legrandom.

Uspešnice Barbre Streisand

Za Streisandovo sta napisala tudi uspešnice, kot so Solitary moon, The same hello, the same goodbye in That face. Za oskarja sta bila nominirana med drugim tudi za pesem It might be you iz filma Tootsie in nazadnje leta 1996 za pesem Moonlight iz komedije Sabrina.

Poleg treh oskarjev je par prejel tudi dva zlata globusa, tri grammyje in štiri emmyje.