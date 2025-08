Slovenska skupina PopX, ki že desetletje nastopa na porokah in poslovnih dogodkih po Sloveniji, je predstavila svojo prvo avtorsko pesem ONA, pri kateri je sodelovala z zmagovalko šova Slovenija ima talent leta 2013 Aljo Krušič. "Po skoraj desetletju igranja smo začutili, da imamo tudi svojo zgodbo, ki jo želimo povedati. Zato stopamo na avtorsko pot – ne zato, da bi bili všečni, temveč zato, ker imamo kaj povedati," so povedali za Siolovo rubriko Hitrih 5.

O čem govori vaša prva avtorska pesem ONA?

ONA govori o ženski, ki skozi življenje hodi pokončno, kljub vsem nevihtam, maskam in tišini, ki jo obdaja. Je pesem o ranljivosti kot viru moči, o notranjem ognju, ki čaka pravi trenutek, da se razplamti. V ospredje postavlja trenutek, ko se vse v človeku postavi na svoje mesto – ko najdeš sebe, si dovoliš zasijati in imaš ob sebi prave ljudi. To je pesem za vse, ki smo se kdaj počutili nevidne ali utišane, pa smo našli moč, da zaživimo po svoje.

Poglejte videospot:

Pesem ste izdali z zmagovalko šova Slovenija ima talent 2013 Aljo Krušič. Kdaj so se vaše poti prekrižale in zakaj ste se odločili za sodelovanje?

Z Aljo smo se prvič srečali že pred leti na enem izmed dogodkov, kjer smo nastopali skupaj. Takoj je bila med nami posebna energija – njena vokalna moč, iskrenost in interpretacija so nas popolnoma prevzele. Ko smo začeli ustvarjati svojo avtorsko glasbo, je bilo povsem naravno, da je prav Alja tista, ki bo pesem ONA ponesla v svet. Ni le glas v pesmi, je njen utrip – čutiti je, da jo živi.

"Znani smo po tem, da ustvarimo živo glasbeno izkušnjo, ki se je ljudje še dolgo spominjajo," o sebi povedo člani zasedbe PopX. Foto: arhiv skupine PopX/Urška

Za pesem ste posneli tudi videospot. Zakaj ste se odločili video podobo pesmi ujeti prav v teh izbranih prostorih?

Videospot smo posneli v starem bazenu na Savskem otoku v Kranju, kjer so se kot otroci učili plavati starši nekaterih članov naše skupine. Ta prostor simbolizira preteklost, pogum, prve korake. Zdelo se nam je, da popolnoma sovpada s sporočilom pesmi ONA – s prehodom iz nevidnosti v moč, iz otroštva v samozavedanje. Vizualno moč prostora smo želeli povezati z osebno zgodbo pesmi.

Med drugim ste se preizkusili tudi že v tujini ter igrali na številnih dogodkih in porokah. Po čem je najbolj znana vaša zasedba in v katero smer želite nadgraditi svojo glasbeno pot?

Naša moč je v uigranosti, energiji in povezavi z občinstvom. Znani smo po tem, da ustvarimo živo glasbeno izkušnjo, ki se je ljudje še dolgo spominjajo – naj bo to poroka, poslovni dogodek ali festival. Po skoraj desetletju igranja smo začutili, da imamo tudi svojo zgodbo, ki jo želimo povedati. Zato stopamo na avtorsko pot – ne zato, da bi bili všečni, temveč zato, ker imamo kaj povedati. ONA je prvi korak v tej smeri.

Foto: arhiv skupine PopX/Urška

Za glasbenike je poletno obdobje običajno precej delovno. Bo tako tudi pri vas ali pa vam bo vseeno uspelo ujeti tudi nekaj poletnega oddiha?

Poletje je za nas poleg decembra (ko so zaključki) najbolj pestro – polno nastopov, veselih trenutkov in nove energije ter dogodivščin. Kljub temu pa si moramo tudi mi vzeti čas za oddih in "polnjenje baterij". V tem času gremo na kolektivni dopust, vendar vsak po svoje. Glasba je naš poklic, a tudi naše veselje – zato poletje preživljamo z njo, čeprav to pomeni več dela kot dopusta. Iskreno pa – težko si predstavljamo lepši oddih kot razigran oder in zadovoljno občinstvo.

Preberite še: