Mlada slovenska glasbenica Tjaša Božič, ki navdušuje s svojim igranjem in ljubeznijo do harmonike, se je v spomin Slovenk in Slovencev zapisala s hitom Moj Bine, ki ne manjka skoraj na nobeni veselici. Kot je povedala za Siol.net, nove pesmi ne izda v upanju, da bo postala uspešnica, to se zgodi povsem spontano: "Kaj se z njo zgodi, seveda ni odvisno od naše ekipe. Je pa res, da vsako pesem delamo z zelo dobro energijo in ob ustvarjanju maksimalno uživamo." S to mislijo predstavlja tudi svojo najnovejšo pesem Guči.