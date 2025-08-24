Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
A. Ž.

Ana de Armas Jude Law Vanessa Kirby Tony Tost Donald Trump Sydney Sweeney

Je še rešitev za Sydney Sweeney?

Sydney Sweeney

Foto: Guliverimage

Ameriška igralka Sydney Sweeney zadnje čase dviga precej prahu. Zaradi oglasa za kavbojke American Eagle se je znašla pod plazom obtožb, še zlasti, ko je njen oglas pohvalil Donald Trump. Nedavno pa sta se precej slabo v kinodvoranah odrezala tudi njena zadnja filma.

Pri oglasu za kavbojke American Eagle je sporna besedna igra med angleškima enakoglasnima besedama jeans in genes (džins in geni, po slovensko, torej besedi v slovenščini nista enakoglasnici kot v angleščini). Najbolj glasni kritiki so oglasu očitali kar nacistično propagando.

Sydney Sweeney je republikanka, ki pa javno ne govori o politiki

Še več olja na ogenj v politično polariziranih ZDA je dodala informacija, da se je lani Sydney Sweeney registrirala kot republikanka. Svoje je nato dodal še Donald Trump, ki je bil navdušen nad tem, da je 27-letna igralka republikanka. Igralka javno sicer ne govori o svojih političnih stališčih.

