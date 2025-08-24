Je še rešitev za Sydney Sweeney?

Ameriška igralka Sydney Sweeney zadnje čase dviga precej prahu. Zaradi oglasa za kavbojke American Eagle se je znašla pod plazom obtožb, še zlasti, ko je njen oglas pohvalil Donald Trump. Nedavno pa sta se precej slabo v kinodvoranah odrezala tudi njena zadnja filma.

Pri oglasu za kavbojke American Eagle je sporna besedna igra med angleškima enakoglasnima besedama jeans in genes (džins in geni, po slovensko, torej besedi v slovenščini nista enakoglasnici kot v angleščini). Najbolj glasni kritiki so oglasu očitali kar nacistično propagando.

Sydney Sweeney je republikanka, ki pa javno ne govori o politiki

Še več olja na ogenj v politično polariziranih ZDA je dodala informacija, da se je lani Sydney Sweeney registrirala kot republikanka. Svoje je nato dodal še Donald Trump, ki je bil navdušen nad tem, da je 27-letna igralka republikanka. Igralka javno sicer ne govori o svojih političnih stališčih.

Zaradi afere s kavbojkami so mediji še toliko bolj vzeli pod drobnogled izkupiček dveh njenih zadnjih filmov. Najprej je odjeknila novica, da je bil njen film Amerikana (izvirnik Americana) popoln polom v kinodvoranah.

Velikanski polom ali kultni film?

Film, ki ga je režiral Tony Tost (ta je tudi napisal scenarij) so začeli vrteti v 1.100 kinodvoranah po ZDA in Kanadi, v prvem vikendu pa je zaslužil 500 tisoč dolarjev (njegov proračun je bil devet milijonov dolarjev).

A kot piše spletna stran Deadline, je napačno označevati Amerikano kot popoln polom, saj gre za neodvisni film, ki da bo na koncu kljub vsemu prinesel dobiček. Režiser Tost pa je tudi prepričan, da bo film na koncu dobil kultni status.

Težave v raju za Sydney

Težava za Sydney Sweeney je, da se je slabo odrezal v kinodvoranah tudi njen naslednji, najnovejši film – Eden v izvirniku (morda bi ga lahko prevedli kot Raj ali Paradiž), ki ga je režiral Ron Howard.

Film je stal 50 milijonov dolarjev, v prvem vikendu predvajanja pa je zaslužil 1,9 milijona dolarjev. Glavne vloge v filmu imajo poleg nje še Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby in Daniel Brühl.