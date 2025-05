Lepotica, ki jo povezujejo s Schweinsteigerjem, odhaja

39-letna Esther Sedlaczek kot televizijska voditeljica na nemški javni radioteleviziji ARD pri vodenju športnih oddaj sodeluje z nekdanjim nemškim nogometašem Bastianom Schweinstegerjem.

Očitki o varanju

Prav zato so jo zlasti srbski mediji v zadnjem času omenjali kot žensko, ki je kriva za težave v zakonu med Schweinsteigerjem in nekdanjo srbsko tenisačico Ano Ivanović. Trdnih dokazov za to ni.

Ker s Schweinsteigerjem sodelujeta pri vodenju nogometnih oddaj oziroma pri televizijskih prenosov nogometnih tekem, ji predvsem srbski mediji očitajo, da je Schweinsteiger z njo prevaral svojo ženo. Foto: Guliverimage

O zasebnem življenju leta 1985 rojene Esther ni veliko znanega, saj ga skriva pred javnostjo. Njen oče je znani nemški igralec Sven Martinek.

Estherin skrivnostni mož

Esther je poročena, a o njenem možu ni veliko znanega. Le da je poslovnež iz Münchna in da z Esther živita v Berlinu in imata skupnega psa, Louisa. Maja 2019 je Berlinčanka dobila hčerko, decembra 2021 pa fantka. Februarja 2025 je Sedlaczkova za Bild oznanila, da je spet noseča in da pričakuje fantka.

Na Instagramu se Sedlaczekova pogosto pokaže kot mama, očetovega obraza pa nikoli ne vidimo. Moževo ime in njegov natančen poklic ostajata skrivnost. Prav tako zgodba o tem, kako sta postala par, piše nemški medij Westen.de.

Več se o ve o njenem nekdanjem fantu, nemškem nogometnem vratarju Kevinu Trappu.