V zadnjem času je ena glavnih športnih tem morebitna ločitev nekdanje teniške igralke Ane Ivanović in nekdanjega nogometaša Bastiana Schweinsteigerja. Nekdanja prva igralka sveta je od takrat dala prvi intervju, kjer je pa ni govorila o zasebnih stvareh. Omenila pa je svoje otroke.

Do zdaj še nihče od njiju ni dal uradne izjave, da se ločujeta, tako da vse skupaj ostaja zavito v tančico skrivnosti. Ana Ivanović je trenutno v Madridu, kjer bo z Martino Hingis igrala na ekshibicijskem turnirju, v luči tega je imela intervju na uradnem kanalu teniškega turnirja.

Ana Ivanović ima veliko dela s svojimi tremi otroki. Foto: Gulliver/Getty Images

Ana je dejala, da se v Madridu zelo dobro počuti in da ima na ta turnir lepe spomine ter da je že od nekdaj rada igrala na rdečem pesku. Sicer se je 37-letna Srbkinja izogibala trenutno eni najbolj vročih športnih tem – ločitvi. "Neverjetno je. Lepo je biti tukaj, delati, gledati dober tenis, sicer pa se veliko ukvarjam z otroki."

Zelo so ji všeč ljudje v Madridu in njihov stil življenja. Še vedno se trudi, da čim bolj spremlja tenis. "Imam prijateljice, ki še vedno igrajo. Trudim se, da gledam, ampak je z otroki težko, saj si ne želim, da bi preveč gledali v zaslone. Gre za zelo lep šport. Bolje je, če ga spremljaš s tribun in ne prek zaslona."

Ana Ivanović in Novak Đoković Foto: Gulliver/Getty Images

Meni, da ima Đoković možnost za zmago

Na vprašanje, kako pogosto igra tenis, je razkrila, da ga ne igra tako pogosto, kot bi si želela, ampak da bo prihodnji teden igrala še na enem ekshibicijskem turnirju. Razkrila pa je tudi, kdo bi bil lahko favorit za zmago v moškem delu.

"Novak je kandidat za lovoriko, ampak je veliko dobrih igralcev. Nisem še videla žreba, ampak mislim, da bi bila lahko Zverev ali Đoković."

