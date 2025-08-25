Slabe novice za Arsenal: Saka na prisilni počitek

Angleški nogometni napadalec Bukayo Saka bo zaradi poškodbe izpustil prvenstveno tekmo Arsenala proti Liverpoolu v nedeljo, pa tudi kvalifikacijski tekmi Anglije za svetovno prvenstvo proti Andori in Srbiji naslednji mesec, poroča BBC. Triindvajsetletni Saka si je v soboto ob domači zmagi nad Leeds Unitedom poškodoval zadnjo stegensko mišico, napadalec pa naj bi bil odsoten do štiri tedne.

Angleški reprezentant je lani po operaciji desne zadnje stegenske mišice izpustil tri mesece in pol.

Za tekmo na Anfieldu je zaradi poškodbe rame, ki jo je utrpel pri zmagi nad Leedsom, vprašljiv tudi kapetan Arsenala Martin Odegaard.

Odegaard je bil videti v slabem stanju, ko so ga zamenjali v prvem polčasu, nekdanji ofenzivni vezist Real Madrida je stadion Emirates zapustil s poškodbo rame.

