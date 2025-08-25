Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
25. 8. 2025,
14.03

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
poškodba Bukayo Saka Arsenal

Ponedeljek, 25. 8. 2025, 14.03

1 ura, 25 minut

Slabe novice za Arsenal: Saka na prisilni počitek

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Bukayo Saka | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Angleški nogometni napadalec Bukayo Saka bo zaradi poškodbe izpustil prvenstveno tekmo Arsenala proti Liverpoolu v nedeljo, pa tudi kvalifikacijski tekmi Anglije za svetovno prvenstvo proti Andori in Srbiji naslednji mesec, poroča BBC. Triindvajsetletni Saka si je v soboto ob domači zmagi nad Leeds Unitedom poškodoval zadnjo stegensko mišico, napadalec pa naj bi bil odsoten do štiri tedne.

Angleški reprezentant je lani po operaciji desne zadnje stegenske mišice izpustil tri mesece in pol.

Za tekmo na Anfieldu je zaradi poškodbe rame, ki jo je utrpel pri zmagi nad Leedsom, vprašljiv tudi kapetan Arsenala Martin Odegaard.

Odegaard je bil videti v slabem stanju, ko so ga zamenjali v prvem polčasu, nekdanji ofenzivni vezist Real Madrida je stadion Emirates zapustil s poškodbo rame.

Preberite še:

Benjamin Šeško
Sportal United priredil navijačem novo razočaranje, Šeško (še) ni prepričal
Mura Nona, Špela Kolbl
Sportal Zle slutnje so se uresničile: "Vrnila se bom močnejša"
Eileen Gu
Sportal Olimpijska prvakinja vpletena v nesrečo, "incident" zakrivila človeška napaka
Manchester United, Benjamin Šeško
Sportal Debi Šeška z napako, Arsenal odnesel tri točke, Leeds brez Bijola slavil
poškodba Bukayo Saka Arsenal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.