R. Sp.

19. 8. 2025,
8.57

15 minut

poškodba Eileen Gu

Eileen Gu med treningom vpletena v "incident", ki ga je zakrivila človeška napaka

R. Sp.

Eileen Gu se je poškodovala med treningom na Novi Zelandiji.

Foto: Guliverimage

Eileen Gu se je poškodovala med treningom na Novi Zelandiji.

Foto: Guliverimage

Zvezdnica belih strmin prostega sloga Eileen Gu je na družbenem omrežju zapisala, da se je med treningom na Novi Zelandiji poškodovala, incident pa opisala kot "zelo hudo nesrečo", ki jo je povzročila človeška napaka. Podrobnosti nesreče in stanje ameriške smučarke, ki tekmuje za Kitajsko, niso znani.

Kitajska zvezdnica smučanja prostega sloga Eileen Gu se je konec preteklega tedna med treningom na Novi Zelandiji poškodovala in dogajanje opisala kot "zelo grozno nesrečo", ki jo je povzročila človeška napaka. Olimpijsko prvakinjo so prepeljali v Christchurch na preglede, da bi ocenili obseg njenih poškodb, je 21-letnica zapisala na kitajski platformi družbenih medijev Weibo.

"Žal se je zgodila zelo grozna nesreča, ki jo je povzročil človek. Zgodaj zjutraj smo odleteli v Christchurch na zdravniški pregled. Upam, da se bom kmalu lahko vrnila na sneg, vendar še vedno čakam na končno potrditev strokovne ekipe," je med drugim zapisala Gu, pri čemer ni posredovala podrobnosti nesreče, prav tako pozneje ni sporočila, ali je bila poškodovana.

21-letnica ob športu uspešno deluje tudi na modnih brveh in je ena najbolje plačanih športnic. Foto: Guliverimage

Se je pa zahvalila vsem svojim privržencem, a jih ob tem prosila, naj je med treningom ne motijo, saj mora biti med tem popolnoma osredotočena nanj. Opozorila je, da so prekinitve, kot so snemanje ali fotografiranje z oboževalci med njenim treningom, nevarne in lahko povzročijo nesreče. Gu je pojasnila, da se mora tudi med vadbo osredotočiti na vizualizacijo svojih predstav, in dodala, da se rade volje z oboževalci sreča po treningu.

Po pisanju tujih medijev so priče dejale, da so Gu po neljubem dogodku s sanmi odpeljali s snega.

poškodba Eileen Gu
