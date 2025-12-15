Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Želite prejemati e-novice?
Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
15. 12. 2025,
20.55

Ponedeljek, 15. 12. 2025, 20.55

1 ura, 9 minut

Kako dolg bo prisilni počitek?

Jakov Fak z rupturo meniskusa, Globočnik: V naslednjih dneh bomo odločil, kako naprej.

STA

Jakov Fak Pokljuka 2025 | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak bo moral po vsej verjetnosti nekaj časa preživeti na stranskem tiru, potem ko je pregled pri specialistu, ki ga je opravil v Avstriji ob tekmah svetovnega pokala v Hochfilznu, pokazal rupturo meniskusa, je poročala RTV Slovenija.

Osemintridesetletni Fak je imel že pred sezono določene težave s kolenom, sezono pa je začel s skromnimi izidi. Najvišje je posegel do 28. mesta na zasledovanju v Östersundu, v mešanih parih je bil skupaj s Polono Klemenčič deveti, z moško štafeto pa je bil dvakrat deseti, tudi nazadnje v Hochfilznu.

V zadnjem nastopu v štafeti je Fak leže zgrešil petkrat in moral dvakrat v kazenski krog, po koncu preizkušnje pa je v izjavi, ki jo je posredovala Smučarska zveza Slovenije, potrdil, da ima težave in da ne more teči hitreje.

Fak je v Avstriji opravil pregled pri specialistu, zdravnik pa je potrdil, da bo potrebna sanacija poškodbe. "Upal sem, da bo šlo vse na bolje. Enostavno ne gre na bolje, gre na slabše. Je velik hendikep pri teku," je za RTV Slovenija dejal slovenski biatlonec.

"Bil je na dodatnih preiskavah, potrjena je ruptura meniskusa"

Poškodbo kolena je potrdil tudi vodja biatlonske panoge pri smučarski zvezi Tomas Globočnik. "Bil je na dodatnih preiskavah, potrjena je ruptura meniskusa, tako da se bomo v naslednjih dneh odločil, kako naprej."

Ta teden bodo tekme za svetovni pokal v Annecyju oziroma Le Grand Bornandu v Franciji med četrtkom in nedeljo. Nato sledi božično-novoletni premor, sezona pa se bo nadaljevala med 8. in 11. januarjem v nemškem Oberhofu. Vrhunec sezone bodo olimpijske igre v Milanu in Cortini.

