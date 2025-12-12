Italijan najboljši v Hochfilznu, slovenski biatlonci razočarali

Italijan Tommaso Giacomel je zmagovalec biatlonskega sprinta za svetovni pokal v avstrijskem Hochfilznu. Slovenski tabor pa bo moral premisliti o spremembah. Do točk sta na 20-kilometrski tekmi na 37. in 38. mestu prišla le Lovro Planko in Miha Dovžan, Jakov Fak je s 60. mestom za rep ujel zasledovanje.

Italijan Tommaso Giacomel se je razveselil druge zmage v karieri, tokrat pa je o najboljših izrazito odločalo strelišče. Med 104 nastopajočimi je 13 biatloncev nalogo opravilo brez napake, vsi so končali v točkah in kar peterica se je na koncu znašla na vrhu.

Giacomel, tudi glavno italijansko orožje za domače olimpijske tekme februarja v Anterselvi, je za štiri sekunde ugnal Francoza Erica Perrota in za šest Nemca Phillippa Horna, 9,1 sekunde je zaostal vodilni v svetovnem pokalu, Norvežan Johan Olav Botn. Četverica s skromnimi zaostanki napoveduje tudi razburljivo sobotno zasledovanje.

Lovro Planko je osvojil 37. mesto in poskrbel za najboljši slovenski rezultat. Foto: Guliverimage

Podobno kot na prvi postaji svetovnega pokala Slovenci iščejo formo. Tekaški nastop je dobro opravil Lovro Planko, trije zgrešeni streli pa so ga porinili na rob dobitnikov točk. S kazenskim krogom manj je bil Miha Dovžan na 39. mestu v cilju za njim vsega šest desetink sekunde. Še naprej tekaško formo išče tudi Jakov Fak, ki je prav tako moral v kazenski krog dvakrat, a bil na 60. mestu daleč od svojih ciljev.

"Ob takem streljanju ne morem biti zadovoljen"

"Odločili smo se že včeraj, da v prvi krog startam pogumno in odločno, saj sem bil na prvih tekmah nekoliko zaspan na začetku tekme. Držal sem dober tempo celo tekmo, a sem se mogoče malce preveč utrudil v drugem krogu, ko sem tekel za Norvežanom in žal stoje nato ni šlo notri. Škoda, ker je bil tek na nivoju za dobro uvrstitev," je za Smučarsko zvezo Slovenije nastop ocenil Planko.

"Danes sem dobro začel in bil tudi tekaško dober. Streljanje leže je bilo super, stoje pa se je malce zalomilo. Nisem našel pravega položaja, a sem na koncu le zadel tri strele. Škoda, ker sem se danes dobro počutil in če bi ustrelil kot znam, bi bil lahko zares lep rezultat," pa je obžaloval Dovžan.

Številna ugibanja se pojavljajo pri Toniju Vidmarju, ki je v pripravo na olimpijsko sezono vložil ogromno energije, s tremi napakami z orožjem pa je bil danes le 69. Mladi Matic Bradeško je tekmo končal na 100. mestu.

In kaj pravi glavni trener Janez Marič? "Ob takem streljanju ne morem biti zadovoljen. Lovro je bil s tremi 37., kar je pokazal, da lahko super teče, enako danes tudi Miha. Treba bo delati nule, ali maksimalno en kazenski krog. Danes so vsi delali napake. Me pa veseli, da smo naredili korak naprej v teku. Pohvaliti je potrebno tudi servis. Cilj nam ni, da se uvrščamo na zasledovalno tekmo, a moramo sprejeti to, kar smo dosegli."

Danes bo v svetovni karavani na tekmi svetovnega pokala debitirala Ela Sever. Foto: Aleš Fevžer

Popoldan bo v Avstriji še ženska tekma brez obolele Anamarije Lampič. Na tekmi bodo nastopile Polona in Živa Klemenčič, Lena Repinc in prvič v karieri med elito tudi Ela Sever.