Ka. N., STA

2. 1. 2026,
6.54

Petek, 2. 1. 2026, 6.54

V sistemu davčnega potrjevanja računov odslej vsi avtomati

Ka. N., STA

avtomat, covid-19 | Foto Reuters

Foto: Reuters

Leto 2026 je prineslo novo obveznost za podjetja, ki imajo v lasti avtomate za prodajo blaga in storitev. Odslej morata namreč obe vrsti avtomatov omogočati izmenjavo podatkov s finančno upravo, izjem je le malo. Med njimi so denimo kmeti, ki preko avtomatov prodajajo primarne kmetijske pridelke in ne obračunavajo DDV.

Nova obveznost za ponudnike prodajnih avtomatov je zapisana v noveli zakona o davčnem potrjevanju računov, ki jo je DZ potrdil novembra 2024, a je z enoletnim zamikom začela veljati v četrtek, da so imeli zavezanci dovolj časa za prilagoditve.

Avtomati za prodajo storitev so morali izdajati račune in jih davčno potrjevati že doslej, medtem ko je za avtomate za prodajo blaga veljala izjema. Ker vlada ni več videla razloga za različno davčno obravnavo obeh vrst avtomatov, je v okviru t. i. mini davčne reforme, ki je bila uveljavljena v začetku leta 2025, predlagala tudi ustrezne spremembe zakonodaje.

Manjša možnost zlorab

Je pa pri tem sledila pripombam javnosti ter namesto obveznega izdajanja računov, ki je doslej veljalo za avtomate za prodajo storitev, za obe vrsti avtomatov predlagala samo izmenjavo podatkov s Finančno upravo RS (Furs). "Gre za enega od ukrepov v okviru prizadevanj za večjo digitalizacijo," je oktobra 2024 ob predstavitvi v DZ povedala Katja Božič s finančnega ministrstva. S tem se bo po njenih besedah zmanjšala možnost zlorab sistema oz. davčnih utaj.

Odslej torej tako avtomatom za prodajo storitev kot avtomatom za prodajo blaga ni treba izdajati računov, morajo pa podatke o vsaki izvršeni transakciji sproti pošiljati Fursu. Račune sicer lahko izdajajo še naprej, je pa v tem primeru razlika v načinu poročanja.

Vlada je predvidela tudi nekaj izjem. Svojih avtomatov denimo ni treba prilagoditi kmetom pavšalistom, ki preko avtomatov prodajajo primarne kmetijske pridelke in niso vključeni v sistem DDV. Izjema velja še za prodajo žetonov prek menjalnih avtomatov ter za enostavne avtomate brez električnega napajanja, kot so denimo daljnogledi na razglednih točkah.

