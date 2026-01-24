Domen Prevc bo danes lovil svoj prvi naslov svetovnega prvaka v smučarskih poletih. Druga polovica posamične tekme v Oberstdorfu se bo začela ob 16.30, slovenski šampion brani 14 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Renom Nikaidom. V nedeljo bo na letalnici Heinija Klopferja na sporedu še ekipna tekma.

Izidi, Oberstdorf, po prvem dnevu (2/4): 1. Domen Prevc (Slo) 442,2 točke (204 m/224,5 m)

2. Ren Nikaido (Jap) 428,5 (230,5/224,5)

3. Marius Lindvik (Nor) 420,3 (226,5/212)

4. Jan Hörl (Avt) 413,5 (207/230)

5. Anže Lanišek (Slo) 407,9 (199,5/227)

...

17. Timi Zajc (Slo) 373,7 (213/196,5)

- brez finala:

36. Žak Mogel (Slo)

Uvodni polet na posamični tekmi se mu ni izšel po načrtih, z drugim pa je Domen Prevc stvari hitro postavil na svoje mesto.

V prvi seriji je najdlje poletel svetovni prvak v poletih izpred štirih let Marius Lindvik, ki je pristal pri 226,5 metra, po skoku Rjojuja Kobajašija (224 metrov) pa se je žirija odločila za občutno znižanje zaletišča. Za štiri mesta se je znižal zalet tik pred poletom Prevca, za še eno dodatno mesto je ob ugodnih razmerah zalet znižal Robert Hrgota.

Taktična poteza se ni izplačala, veter se je v ključnem trenutku poslabšal, Slovenec je imel veliko težav takoj po odskoku. Prevc je tako pristal pri 204 metrih in za 1,4 točke zaostal za Lindvikom.

Slovenski šampion se je v drugi seriji zbral in tudi v zahtevnih razmerah (17,1 točke dodatka, največ med najboljšo sedmerico) izvlekel ogromno; pristal je pri 224,5 metra in prepričljivo prevzel vodstvo. Lindvik ni imel pravega odgovora, pristal je pri 212 metrih, kar je zadostovalo za tretje mesto po dveh serijah.

Priložnost, da postane tretji Slovenec

"V prvi seriji mi ni uspel najboljši polet, pogoji so bili zahtevni in pripetila se mi je napaka. Kot sem rekel po kvalifikacijah, si bodo fantje vsekakor želeli zmage na tem prvenstvu. V prvi seriji se je razplamtel pravi boj, k sreči sem imel pripravljen dober odgovor. Nič še ni odločeno, vse se lahko spremeni zelo hitro, veter se spreminja zelo hitro. Zato sem še toliko bolj vesel drugega poleta. Mirno grem lahko spat in se pripravim na jutrišnji dan," je prve vtise po pestrem petkovem dogajanju v Oberstdorfu strnil Prevc.

Najboljši skakalec zime je v začetku meseca postal tretji Slovenec (po Primožu Peterki in Petru Prevcu) z osvojeno novoletno turnejo, zdaj pa ima priložnost, da postane še tretji Slovenec z naslovom svetovnega prvaka v poletih. Kot prvemu je to leta 2012 v Vikersundu uspelo Robertu Kranjcu, leta 2016 pa je na Kulmu zlato odličje osvojil še Peter Prevc.

V igri za odličje tudi Lanišek

Z odličnim izhodiščem za napad na zmagovalni oder se v drugi polčas posamične tekme podaja tudi Anže Lanišek. Po dveh serijah je na petem mestu, zaostanek za tretjeuvrščenim Lindvikom znaša 12,4 točke. Poskusna serija pred današnjim spektaklom se bo začela ob 15.30.

Slovenske kolajne na SP v poletih: Zlato:

Robert Kranjec – Vikersund 2012

Peter Prevc – Kulm 2016

Ekipno (Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek) – Vikersund 2022

Ekipno (Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos) – Kulm 2024 Srebro:

Primož Ulaga – Oberstdorf 1988

Ekipno (Anže Semenič, Jernej Damjan, Domen Prevc, Peter Prevc) – Oberstdorf 2018

Timi Zajc – Vikersund 2022 Bron:

Urban Franc – Kulm 1996

Ekipno (Robert Kranjec, Jernej Damjan, Jurij Tepeš, Jure Šinkovec) – Vikersund 2012

Peter Prevc – Harrachov 2014

Timi Zajc – Kulm 2024

SP v poletih, Oberstdorf, posamična tekma (tretja in četrta serija):