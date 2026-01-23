Domen Prevc pojasnil, kaj se je zgodilo v prvi seriji, in opozoril na težave Avstrijca

V Oberstdorfu je končan prvi 'polčas' boja za naslov svetovnega prvaka v smučarskih poletih. Absolutni favorit Domen Prevc se v soboto podaja z mesta vodilnega; po slabšem prvem poletu, je z drugim stvari postavil na svoje mesto.

Domen Prevc je na Bavarsko pripotoval kot nesporni favorit, da se po zmagi na prestižni novoletni turneji okiti še z naslovom svetovnega prvaka v smučarskih poletih. Slovenski šampion je bil med najboljšimi letalci tudi takrat, ko na napravah manjših dimenzij nikakor ni ujel prave forme. Letos, ko je prepričljivo najboljši skakalec svetovnega pokala, je bilo pričakovati še izrazitejšo premoč na letalnicah.

Težave v prvi seriji

Nosilec rumene majice je visoka pričakovanja upravičeval že skozi polete na treningih, v kvalifikacijah in poskusni seriji, kjer je bil Prevc razred zase. Nemalo je bilo torej tistih, ki so 26-letniku naslov svetovnega prvaka pripisovali še pred začetkom prve od štirih serij na letalnici Heinija Klopferja. Toda hitro so dobili opomin, kako nepredvidljiva športna disciplina so smučarski poleti.

Robertu Hrgoti se taktika v prvi seriji ni izšla po načrtih. Foto: Aleš Fevžer V prvi seriji je najdlje poletel svetovni prvak v poletih izpred štirih let Marius Lindvik, ki je pristal pri 226,5 metra, po skoku Rjojuja Kobajašija (224 m) pa se je žirija odločila za občutno znižanje zaletišča. Za štiri mesta se je znižal zalet tik pred poletom Prevca, za še eno dodatno mesto je ob ugodnih razmerah zalet znižal Robert Hrgota.

Taktična poteza se ni izplačala, veter se je v ključnem trenutku poslabšal, Slovenec pa je imel veliko težav takoj po odskoku. Prevc je tako pristal pri 204 metrih in za 1,4 točke zaostal za Lindvikom.

Opozoril na težave mladih letalcev

V drugi seriji je vodilni v svetovnem pokalu postavil stvari na svojem mestu. Prevc se je zbral in tudi v zahtevnih razmerah (17,1 točke dodatka, največ med najboljšo sedmerico) izvlekel ogromno; pristal je pri 224,5 metra in prepričljivo prevzel vodstvo. Lindvik ni imel pravega odgovora, pristal je pri 212 metrih, kar je zadostovalo za tretje mesto po dveh serijah.

Pred sobotnim nadaljevanjem ima Prevc 14 točk prednosti pred drugouvrščenim Japoncem Renom Nikaidom.

Domen Prevc je priznal, da se mu je v prvi seriji pripetila napaka. Foto: Guliverimage

"To ni bil moj najboljši polet, drži, pogoji so bili zahtevni in pripetila se mi je napaka. Kot sem rekel po kvalifikacijah, si bodo fantje vsekakor želeli zmage na tem prvenstvu. V prvi seriji se je razplamtel pravi boj, k sreči sem imel pripravljen dober odgovor. Nič še ni odločeno, vse se lahko spremeni zelo hitro, veter se spreminja zelo hitro," je težave v prvi seriji pojasnil slovenski šampion.

V prvi izjavi za Mednarodno smučarsko zvezo se je Domen lotil precej podrobne analize prvih poletov v sezoni.

"Morda v točkah ni videti tako, ampak ko sem spremljal sotekmovalce, se res opazi, ko pod smučmi ni zračne blazine. Stephan Embacher je bil eden takšnih, ki je imel zaradi tega veliko težav. Za tako mladega letalca je težko, ko veter ni pravi. Zame je bilo v drugi seriji dokaj prijetno, zelo sem vesel tega poleta. Mirno lahko grem spat in se pripravim na jutrišnji dan," je zadovoljno zaključil nosilec rumene majice.